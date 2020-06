Salgueiro manda mensagem para torcedores do Festival de Parintins

Em 1998, a escola de samba Salgueiro homenageou o Festival Folclórico de Parintins | Foto: Reprodução/Facebook

Parintins (AM) – O Grêmio Recreativo Acadêmicos do Salgueiro, uma das escolas de samba tradicionais no Carnaval do Rio de Janeiro, prestou solidariedade através das redes sociais, na segunda-feira (22), aos torcedores do Festival Folclórico de Parintins.

O evento que ocorre anualmente no último fim de semana de junho, teve a realização da 55ª edição adiada devido à pandemia da Covid-19 no Amazonas, um dos estados mais afetados pelo coronavírus, e segue sem data definida.

A agremiação reforçou o otimismo em relação ao evento. “Alô você, alô, do boi-bumbá! Essa semana seria a semana do festival e viemos deixar uma mensagem de esperança para todos os torcedores e amantes do tradicional Festival Folclórico de Parintins”.

Salgueiro já levou para a avenida o Festival

Em 1998, a escola de samba Salgueiro homenageou o Festival Folclórico de Parintins, com o enredo "Parintins, a Ilha do boi-bumbá: Garantido X Caprichoso, Caprichoso X Garantido’’.

O desfile sobre as lendas da Ilha Tupinambarana e o Festival Folclórico de Parintins, disputado pelo Boi Caprichoso e Boi Garantido, trouxe elementos característicos do Amazonas.

A comissão de frente representava "Os guardiões do boi". A segunda alegoria, "Lendas e mistérios da Ilha", trazia grandes serpentes com movimentos e efeitos de luzes e fumaça.

A ala das baianas representou as colhedoras de patchouli. A fantasia do primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira, Sidcley e Ana Paula, representava a dança na ilha tupinambá. Sidcley foi premiado com o Estandarte de Ouro. A bateria, comandada por Mestre Louro, também foi premiada com o Estandarte de Ouro.

