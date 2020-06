Festival de Parintins on-line: Bumbás fazem live especial no sábado

A apresentação será transmitida ao vivo | Foto: Michael Dantas/SEC

Parintins (AM) – Nas vésperas da data oficial do Festival Folclórico de Parintins , que seria realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho, os Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso decidiram se juntar para realizar uma "prévia’’ do que seria apresentado na 55ª edição, neste sábado (27), através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

De forma simbólica, as duas associações se apresentarão no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, mais conhecido como Bumbódromo. Cada bumbá terá cerca de 1h30 para o evento on-line.

Sem a presença de plateia ou jurados, somente os itens individuais performarão. De acordo com a assessoria do Caprichoso, a live não substitui o Festival, que ainda está sendo discutido.

"É um assunto muito delicado, mas estamos estudando a possibilidade de realizar o Festival ainda em 2020’’, informou a assessoria do Caprichoso.

O levantador de toadas do Caprichoso David Assayag deverá ser um dos nomes presentes na live. Apesar do evento simbólico, a expectativa é que Parintins ainda sedie a festa tradicional neste ano.

Festa tradicional ainda pode ocorrer em 2020 | Foto: Divulgação

"Há possibilidades para o Festival ainda ocorrer neste ano, possivelmente em novembro. Acredito que não será a mesma coisa, mas é um evento importante para o estado’’, defendeu David Assayag.

Realização do Festival Folclórico de Parintins

Unânimes no assunto, ambas agremiações de Parintins defendem que o Festival Folclórico é um evento importante para o Amazonas, tanto do ponto de vista cultural quanto do econômico.

'Sem festival, está prevista uma calamidade econômica', diz Bi Garcia



Em nota, a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido defendeu a definição de uma data para a festa.

''Na expectativa positiva de que até setembro a pandemia de Coronavírus tenha sido controlada, é importante que se defina uma data possível para a realização do evento'', divulgaram através das redes sociais,

"É claro que, estando marcada a nova data e se os riscos da pandemia continuarem, ninguém, em sã consciência, seria irresponsável de insistir na realização do evento e, certamente, nesse sentido, prevalecerá o bom senso de todos''.

Em entrevista ao EM TEMPO , o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, enfatizou que Festival será crucial na retomada da economia do Amazonas.

"O Festival Folclórico de Parintins é muito importante para nós, pois ele não é uma festa ou um evento qualquer. Ele é uma das principais fontes de renda para Parintins. O Caprichoso defende a realização do Festival em 2020''.

