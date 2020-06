Caprichoso abre e Garantido fecha apresentação especial no Bumbódromo

Caprichoso será o primeiro a entrar no Bumbódromo | Foto: Daniel Brandão/Caprichoso

Parintins (AM) – Na ausência da festa tradicional, os bois-bumbás Garantido e Caprichoso organizam uma live especial, neste sábado (27), que promete arrancar diversas emoções do público, principalmente saudade. Com performances no Bumbódromo, a ordem de apresentação sorteou o Caprichoso como o primeiro a entrar na arena e o Garantido vai fechar a noite de apresentação.

Com um grande espetáculo, a apresentação especial on-line não substitui o formato tradicional do Festival. Na apresentação, somente os itens individuais performarão, e os itens coletivos serão representados simbolicamente, sem galera e sem jurados.

''Mas toda a essência do Festival Folclórico de Parintins ainda fará presença'', afirmou Edwan Oliveira, diretor artístico do Caprichoso.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, afirmou que a live foi pensada exatamente para que os torcedores pudessem matar a saudade do Festival, que aconteceria entre os dias 26, 27 e 28 de junho. " O Caprichoso, como sempre, se preparou para um grande espetáculo'', afirma Jander.

Respeitando o limite de pessoas para evitar aglomerações e seguindo as orientações impostas pelos órgãos de saúde, Garantido e Caprichoso terão um elenco reduzido para não correr riscos de contaminação.

"Temos toda a preocupação com nossos dançarinos e colaboradores. Seria insano levar todos 450 componentes da marujada ao Bumbódromo, então reduzimos a marujada e os dançarinos simbolicamente''.

Apresentação será simbólica para marcar a festa tradicional | Foto: Divulgação

Repleto de surpresas, o Caprichoso entra no Centro Cultural em grande estilo. ''Vamos realmente incorporar o espírito do Festival Folclórico de Parintins na apresentação. Quem assistiu as lives, sabe da nossa estrutura e nossa produção artística. Não espere nada menos que um grande espetáculo’’, ressaltou Jender Lobato.

''Vamos pegar um pouco de cada quadro e cada momento, para que os torcedores sintam essa saudade da festa e vivam o momento e a manifestação folclórica. Vai ser um espetáculo emocionante, e estamos preparando algumas surpresas, para, realmente, deixar o sentimento de saudade apertar o peito'', prometeu Edwan Oliveira, diretor artístico do Caprichoso.

Garantido

Entrando após a apresentação do Caprichoso, o bumbá Garantido não fica atrás em quesito de preparação, fechando a grande noite. ''O Garantido apresentará um espetáculo que vai emocionar e matar a saudade do nosso boi e do nosso Festival. A comissão de arte está pensando com todo carinho nos itens e vai ser uma belíssima apresentação, com as melhores toadas'', garantiu Fábio Cardoso, presidente do Garantido.

| Foto: Divulgação/Assessoria Garantido

''Vamos, os dois bois juntos, manter viva essa chama do Festival Folclórico de Parintins. O mais crucial é relembrar a importância do Festival, não só para a cultura amazonense, mas para a economia do estado'', finalizou o presidente.

