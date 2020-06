Fotógrafo conquista clientes com ensaios em domicílio durante pandemia

Mesmo no isolamento social determinado no Amazonas, Nicolas consegue interagir e organizar sessões de foto com clientes | Foto: Nicolas Castro

Manaus - O isolamento social por causa da pandemia da Covid-19 tem exigido criatividade dos profissionais para lidar com as novas possibilidades de atuação. Foi com isso em mente que o fotógrafo, cinegrafista e assistente de câmera amazonense, Nicolas Castro, 28, se inspirou em trabalhos de profissionais de fora e começou a fazer ensaios em domicílio. A ideia se transformou em um projeto e tem conquistando novos clientes.



“Eu resolvi investir na fotografia por dois motivos: para ter mais uma fonte de renda e também para fazer da fotografia uma arte. Chegar em um estilo de fotografia único”, revela Castro.

Como funciona o ensaio fotográfico?



O ensaio tem duração de uma a três horas. É montado um mini estúdio na casa do cliente e cada parte da casa é aproveitada: sala, quarto, varanda, quintal.

Temática de luzes

Ensaio fotográfico com jogos de luzes | Foto: Nicolas Castro

Uma das temáticas preferida do fotógrafo são ensaios fotográficos envolvendo luzes.



Vídeo

Nicolas trabalha há cinco anos no ramo do vídeo | Foto: Divulgação

Nicolas trabalha há cinco anos no ramo do vídeo e já participou de trabalhos como os filmes do diretor Sérgio Andrade: Floresta de Jonathas (2011), Antes o tempo não acabava (2014), A terra negra dos kawa (2017). Também participou do curta-metragem ‘Os dois lados do céu’ (2019) do diretor Rafael Blas e entre outros. Além disso, Castro trabalha como cinegrafista da igreja Chama Church. E também com vídeos publicitários para produtoras da capital amazonense.

O amazonense já participou de vários trabalhos locais | Foto: Divulgação

Nicolas é fotógrafo, cinegrafista e assistente de câmera amazonense | Foto: Divulgação

