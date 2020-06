Do Amazonas para o Brasil: conheça a banda Deeper Worship

A banda com dois anos de existência, lança mais uma música nesta sexta-feira (26) | Foto: Divulgação

Manaus - Residentes de Manaus, os amigos Alison Rabelo (baterista), Gilber Araújo (guitarrista), Sandy Mattos (vocalista), Bianca Lima (baixista) estão vivendo tempos de Deus, como definem, com a Deeper Worship. A banda com dois anos de existência, lança mais uma música nesta sexta-feira (26).



A Deeper Worship surgiu de um momento de oração e de uma longa conversa entre os músicos Alison Rabelo e Gilber Araújo. Eles afirmam que Deus tocou em seus corações para iniciar o ministério.

“A Deeper Worship representa exatamente a nossa vontade de ir mais profundo em experiências com Deus por meio do nosso chamado e o desejo de incentivar outras pessoas a quererem o mesmo, principalmente nessa geração em que as pessoas vivem da superficialidade. A Deeper Worship significa Adoração mais profunda”, revela Alison Rabelo.

A banda possui uma vasta lista de músicas do Álbum Mais Profundo como: Te celebrar, Minha fé, Mais Profundo, Vem sobre mim, Danço para ti, Filho pródigo e Santo.



Além disso, tem singles como: Som da Cruz, Te amo Jesus, Um Deus tão grande, Sempre. E agora nesta sexta-feira (26) está lançando o clipe da música “Minha Igreja, Minha Família”.

O idealizador e guitarrista da banda adianta que as músicas mais pedidas são: Mais profundo, Vem sobre mim, Santo e Som da Cruz



“Quando estamos louvando sentimos que nos ‘desligamos’ deste mundo e nos conectamos diretamente com Deus. Porque a Adoração tem o poder de ligar as pessoas a Deus e quando fazemos isso com o talento que Ele nos deu, isso acontece de forma sublime”, ressalta Rabelo

Carreira



A banda se apresentou na Expo Cristã e várias igrejas de Manaus, como MIR, IEADAM, Quadrangular e Chama Church. Também já tiveram participações em programas de rádio e realizaram pré-show para artistas nacionais que vieram a Manaus.

“Um dos momentos mais marcantes para nós foi quando tocamos na maior feira da América Latina, que é a expo Cristã em 2019”, conta Alison.

Oração à Porta

Banda levou louvores para os lares no período de isolamento social por conta da Covid-19 | Foto: Divulgação

Durante o período de isolamento social por conta da Covid-19, o baterista e a vocalista da banda participaram do projeto da igreja o qual eles fazem parte, o ‘ Oração à Porta ’ da Chama Church.



O objetivo projeto é levar uma mensagem de fé e conforto para as famílias de Manaus no período de quarentena e realizar orações em frente às residências dos fiéis que têm algum familiar com Covid-19 ou que teve psicológico abalado neste período de pandemia. E a Deeper Wowship foi a responsável por levar louvores durante este período de caos para os lares.

“A música é algo divino e uma linguagem universal, principalmente nesses dias de desespero. O sentimento que tive é de estar levando uma mensagem de Deus por meio de um canal que ele criou, a música. O talento que ele me deu está sendo bem usado. E percebemos que diversas pessoas foram alcançadas, os católicos, evangélicos, pessoas de outras denominações e também que não tem ligação com nenhuma religião”, ressalta Alison.

Projetos futuros

Para Alison, a sensação é de levar uma mensagem de Deus por meio da música | Foto: Divulgação

Segundo o músico, a banda quer dar continuidade a projetos missionários, como Oração à Porta e realizar viagens missionárias. Também querem gravar clipes dos nossos últimos lançamentos.



Leia Mais

Igreja realiza ‘Oração à Porta’ em bairros de Manaus