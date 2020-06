Preparados? Manaus terá espaço para shows, cinema e teatro em drive-in

Drive-in seguirá normas de segurança impostas pelo governo | Foto: Reprodução/Pump Manaus

Manaus – Com a autorização de eventos estilo ‘’drive-in’’ no Amazonas, a Pump Manaus vai investir no novo formato de entretenimento no estado. Com capacidade para 400 carros, o ''drive-in'' sediará eventos como shows, exibição de filmes, peças de teatro, palestras, aniversários e até sessões religiosas.

O formato contará também com praça de alimentação e bares, seguindo as normas impostas pelo Governo do Estado do Amazonas. Os espectadores não precisarão desembarcar do veículo, que deve ser obrigatoriamente carro, para ter atendimento, desde o pedido, pagamento, até entrega dos produtos.

Entre as exigências sanitárias, o local conta com espaço mínimo de dois metros entre cada veículo, com marcação entre as vagas. Haverá também a exigência do uso de máscaras, preferencialmente em tecido, de todas as pessoas que adentrarem no local do evento e enquanto permanecerem.

Além disso, os ingressos, convites ou similares devem ser comercializados, distribuídos e/ou disponibilizados exclusivamente pela internet.

Nas próximas semanas, a Pump Manaus deverá divulgar mais informações sobre a compra de ingressos, local dos eventos e atrações.

O formato ''drive-in'' ganhou força no período de pandemia, e surgiu como alternativa para a realização de eventos. Com a regularização da prática no Amazonas, a expectativa é que espetáculos ''drive-in'' surjam cada vez mais.

Veja o vídeo divulgado pela Pump Manaus sobre como funcionará o modelo:

