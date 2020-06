Michael Jackson: 11 anos sem o 'Rei do Pop'

Michael Jackson morreu aos 50 anos | Foto: Divulgação

Há 11 anos morria uma das figuras culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. 25 de junho de 2009 ficou marcado na memória de vários fãs e admiradores de Michael Jackson, o "Rei do Pop" .

As contribuições do "Rei do Pop" para a música, a dança e a moda juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular por mais de quatro décadas.

Sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson tinha tomado nas horas anteriores para dormir, e administrados pelo seu médico pessoal Dr. Conrad Murray.

Tributo ao Rei

Um dos maiores intérpretes de Michael Jackson no mundo, Rodrigo Teaser, faz a primeira live do "Tributo ao Rei do Pop", show apresentado pelo artista no mundo todo. A transmissão será, às 20h, no canal de Rodrigo no Youtube, nesta quinta-feira (25).

A transmissão ao vivo não contará apenas com um show de tirar o fôlego ou com os depoimentos de artistas brasileiros como o ator Mateus Solano, a cantora Simone que faz dupla com a Simaria, o artista plástico Romero Britto, os apresentadores Geraldo Luís, Celso Portiolli, Rodrigo Faro e Marcos Mion, mas também com as declarações e homenagens de familiares e de integrantes da banda original, de Michael.

Como o coreógrafo do próprio MJ Lavelle Smith, e quem assina a direção do “Tributo ao Rei do POP”, da guitarrista Jennifer Batten, da formação da banda original do astro e do sobrinho de Michael, TJ Jackson.

Imagens inéditas em família

Hoje, inclusive, Paris Jackson, filha de Michael, compartilhou imagens inéditas do Rei do Pop em trailer de nova virtual. O material faz parte da divulgação do EP do The Soundflowers, grupo formado pela jovem ao lado do namorado Gabriel Glenn.

