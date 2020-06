História dos bumbás de Parintins no ‘Cultura Sem Sair de Casa’

| Foto: Divulgação/SEC

Manaus - A origem do Festival Folclórico de Parintins e a história dos bumbás Garantido e Caprichoso ganharam as plataformas digitais, com uma linguagem lúdica, na quarta-feira (24), na estreia de “A Hora do Conto”, na programação do “Cultura Sem Sair de Casa”, iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Os vídeos, de cinco minutos de duração, foram disponibilizados no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ), no Instagram e no Facebook (@culturadoam).

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, a proposta reuniu professores e alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro de Parintins, município distante 369 quilômetros de Manaus, numa forma de dar continuidade às atividades realizadas pela unidade durante o período de isolamento social.

“A adaptação para a linguagem infantil teve como base todo o contexto histórico disponível no Memorial dos Bumbás e, assim, os professores trabalharam com os alunos tanto o conteúdo quanto a técnica dentro do projeto”, explica o secretário. “O resultado foi muito positivo e ainda pode ser compartilhado com as escolas da rede pública, uma vez que traz a história numa característica muito particular de Parintins sobre o festival”.

Produção

“A Hora do Conto” é uma das ações realizadas pela equipe de Turismo e do curso de Teatro do Liceu de Parintins que apresenta para o público histórias e contos da literatura brasileira, em especial para crianças. O turismólogo e coordenador responsável pela pesquisa, Jair Almeida, destaca que o processo de produção on-line iniciou em março e a maior parte do trabalho, que envolveu 18 pessoas, foi realizada pelo celular.

“As crianças recebiam as orientações dos professores pelo WhatsApp, elas treinavam a interpretação em cima da leitura e enviavam o áudio de volta para adequações necessárias e montagem no estúdio”, detalha o coordenador. “Desta forma, neste primeiro momento, produzimos três vídeos sobre o auto do boi de Parintins, Roque Cid e o boi Caprichoso e de Lindolfo Monteverde e o boi Garantido; mas já temos pesquisa para produção sobre o Lago de Murituba e a lenda da borracha. Priorizamos as histórias da região, as mais conhecidas, por isso começamos com os fundadores dos bumbás, de onde veio a família e por que eles criaram esses bois”, complementa.

Além de Jair Almeida, a produção e pesquisa têm Andressa Oliveira, Suzane Bulcão e Zandonaide Bastos. A ficha técnica conta ainda com Aglynes Maina Ribeiro da Silva na abertura, Renner Alcântara Ramos na narração da história, Arnoud Batista, João Jackson, Luciano Rodrigues, Mayla Martins e Saúde Souza na assistência de produção, Zandonaide Bastos na animação e cenografia, Geerre Angioli nas imagens, animação com fantoche e edição, esta última função que ele divide com Marlon Soares.

‘Cultura Sem Sair de Casa’

Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos, como Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Amazonas Band e Coral do Amazonas; além do #FicaNaRedeManinho, com vídeos contemplados no edital. Para quem acompanha a temporada de lives, tem ainda a “Agenda Virtual”, com o calendário de apresentações realizadas nas redes sociais de artistas e casas noturnas locais.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.

