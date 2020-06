Rapper amazonense Victor Xamã lança EP 'Cobra Coral' nesta sexta (26)

O lançamento do EP será marcado por uma live | Foto: Divulgação

O rapper Victor Xamã lança, nesta sexta-feira (26), o primeiro EP da carreira intitulado “Cobra Coral”, que estará disponível em todas as plataformas de streaming musical. Imerso num cenário desafiador imposto pelo avanço da Covid-19, o artista amazonense utiliza o isolamento social para marcar um novo momento em sua carreira, presenteando seus fãs ao redor do país com uma obra repleta de parcerias com artistas do Norte, Nordeste e Sudeste.

Xamã se mudou de Manaus para São Paulo tendo a potencialização de seu trabalho como objetivo, surpreendido com a pandemia o manauara viu na quarentena a oportunidade de fazer uma viagem interna até sua infância e externar de maneira musical os sentimentos e memórias em 5 faixas, intituladas “Todos os Desejos no Teu corpo Nu”, “Cédulas de Diferentes Tons”, “Cobra Coral”, “San Pablo” e a faixa bônus “Amanheceu Nublado”, estas também perpassam a trajetória percorrida até chegar na terra da garoa, transitando também pela saudade dos amigos que ficaram na terra natal.

Cobra Coral

A inspiração para o nome “Cobra Coral” veio da história contada por seu pai quando o rapper era uma criança, Victor avistou o animal na rua enquanto brincava. “Meu pai me contou que ela não só é venenosa, como também contou que na Umbanda existe um caboclo que possui o mesmo nome e que ele trabalha com a energia das matas se apresentando de forma tranquila, concentrada e sábia” relembra Xamã.

O EP teve as fases de mixagem e masterização feitas exclusivamente por Victor num espaço de duas semanas, o EP conta com parcerias que já são conhecidas no trabalho do rapper, como João Alquímico (AM), Mayer Herrera (AM) e Davzera (BA), e a estreia de Gabi Farias (AM), Elizeu Costa (AM), RafaTronxo (AM), RVL$ (AM), Neguim (SP) e Yung Buda (SP) nas colaborações. “Cobra Coral” é o terceiro trabalho do rapper, que anteriormente lançou os álbuns “Janela (2015)” e “VE,CG (2017), respectivamente.

O lançamento do EP será marcado por uma live para contar aos seus fãs sobre o novo trabalho, a conversa será feita em seu Instagram no dia do lançamento (À CONFIRMAR). Previsto para ser lançado no dia 26 de junho, “Cobra Coral” estará disponíveis em todas as plataformas como Youtube, Spotify e Deezer.

SERVIÇO: Lançamento do novo EP "Cobra Coral" de Victor Xamã

DATA: 26 de Junho

LOCAL: Spotify, Deezer e Youtube

