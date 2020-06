Caprichoso e Garantido afinam detalhes para 'Parintins Live' de hoje

Manaus - Torcedores de Caprichoso e Garantido realizaram, na noite dessa sexta-feira (26), um ensaio técnico para a "Parintins Live", que acontece neste sábado (27), a partir das 20h30, direto da arena do Bumbódromo. Itens oficiais dos bois ensaiaram, cumprindo todas as medidas necessárias para a segurança dos participantes, como o distanciamento e o uso de máscaras.

O Boi vermelho e o boi azul vão arrecadar cestas básicas para os seus artistas | Foto: Michael Dantas

A apresentação tem como principal objetivo arrecadar doações de cestas básicas e kits de higiene e limpeza para os artistas de cada associação folclórica, que estão sem trabalhar por conta das paralisações causadas pela pandemia da Covid-19. A transmissão será pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta e no Youtube da emissora.

"A gente vai viver um dia 27 de muitas emoções, vamos poder matar a saudade do Festival de Parintins. Essa live fomenta e deixa viva a esperança de que possamos realizar o próximo festival. Vivemos um momento diferente, de pandemia mundial. Temos conversado com os brincantes sobre uso de máscaras, álcool em gel e vai ser importante para saúde de todos, brincar com responsabilidade", enfatizou o presidente do Garantido, Fábio Cardoso.

Apresentação por meio digital foi preparada seguindo os protocolos de segurança | Foto: Michael Dantas

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, ressaltou que tudo foi preparado com respeito às medidas de prevenção e pensado na essência do festival. "Preparamos tudo com carinho, com muito amor, respeitando todas as medidas impostas e as regras de distanciamento. O Caprichoso vem com força máxima para fazer um grande show, matando a saudade da nossa festa. O Festival, além de arte e folclore, representa a nossa vida, representa uma das principais fontes de renda de Parintins", observou Jender Lobato, presidente do Caprichoso.

Surpresas e emoção



Os itens oficiais de Caprichoso e Garantido participaram do ensaio e destacaram a dedicação com a qual os bumbás prepararam a apresentação para os torcedores.

Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Caprichoso | Foto: Michael Dantas

"Essa live vai ser especial porque a gente quer fazer você, torcedor, sentir a emoção que vamos passar para vocês. Será mais do que especial, pois nos preparamos como se fosse o Festival. Vamos vir para o Bumbódromo com aquela sede de vitória e de passar a melhor sensação para o torcedor, que vai estar em casa assistindo com segurança", pontuou Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Caprichoso.

Porta-estandarte do Garantido, Edilene Tavares | Foto: Michael Dantas

A porta-estandarte do Garantido, Edilene Tavares, disse que a alegria está contagiante para a apresentação. Quando foi anunciada a live para nós, veio aquela emoção porque estávamos tristes. Mas ao mesmo tempo veio todo o nervosismo do dia do Bumbódromo, aí começamos os ensaios em casa. A nossa felicidade foi a mil, porque não poderíamos deixar de passar em branco essa data. Preparamos coisas maravilhosas para a live", destacou.





*Com informações da assessoria