Harry Potter e Homem Aranha: confira as estreias da Netflix em julho

Manaus – Em tempos de quarentena, as novidades na Netflix trazem uma variedade de filmes, séries e documentários para distrair e entreter o público. Entre as opções, estão produções de comédia, romance e terror, confira os destaques:

Senna: O brasileiro. O Herói. O Campeão (01)

Documentário conta a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da fórmula 1.

O Grito – Origens (03)

Um pesquisador de fenômenos sobrenaturais está investigando os mistérios de uma casa amaldiçoada, em que algo terrível aconteceu com uma mãe e seu filho há muitos anos.

Homem Aranha: De Volta ao Lar (16)

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade.

A Barraca do Beijo 2 (24)

Continuação do filme de mesmo nome, mostra a história de Ellie, que tenta conciliar o ensino médio com um relacionamento à distância e novas amizades.

Harry Potter e a Câmara Secreta (30)

Após as sofríveis férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para voltar a Hogwarts e começar seu segundo ano na escola de bruxos. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e o avisa de que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático.

Confira a lista completa das estreias:

Séries

Deadwind - 2º temporada (01)

Finalmente... Sim! (01)

Warrior Run (02)

As Telefonistas – temporada final parte 2 (03)

Kit de Sobrevivência (03)

Jane The Virgin - 5º temporada (06)

O Último Guardião - 4º temporada (09)

O Crush Perfeito (10)

Desejo Sombrio (15)

Casamento à Indiana (16)

Boca a Boca (17)

Cursed – A Lenda do Lago (17)

Como Vender Drogas Online - 2º temporada (21)

Vem Cantar! Espanha (24)

Good Girls – 3º temporada (31)

The Umbrella Academy – 2º temporada (31)

Vis a Vis – El Oasis (31)

Lista Negra - 7º temporada (18)

Filmes

American Pie: Caindo em Tentação (01)

American Pie: Tocando a Maior Zona (01)

American Pie: O Livro do Amor (01)

American Pie: O Último Stifler Virgem (01)

Escorregando para a Glória (01)

Minha Vida (01)

O Homem Perfeito (01)

O Sol de Riccione (01)

Sombras da Vida (01)

Elizabeth (01)

Winter, o Golfinho 2 (01)

Sniper Americano (01)

The F**k-It List (01)

O Homem nas Trevas (01)

De Volta para o Futuro (01)

Gatinhas e Gatões (01)

Os Batutinhas (01)

Patch Adams, o Amor é Contagioso (01)

Uma Mente Canina (03)

Desperados (03)

The Old Guard (10)

Sem Conexão (15)

Atirador (15)

Top Gun – Ases Indomáveis (15)

Fatal Affair (16)

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (16)

Encontro Fatal (16)

É o Bicho! (24)

Offering to the Storm (16)

A Barraca do Beijo 2 (24)

Rede de Ódio (29)

Harry Potter e a Câmara Secreta (30)

Documentários e especiais

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão (01)

#AnneFrank – Vidas Paralelas (01)

Ride On Time (01)

Mistérios Sem Solução (01)

Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado (08)

Drogas – Oferta e Demanda (14)

Somos Um Só (14)

Urzila Carlson: Overqualified Loser (14)

Street Food: América Latina (21)

Jack Whitehall: I’m Only Joking (21)

Nova York Contra a Máfia: Minissérie (22)

Magos do Cubo (29)

Programação infantil, desenhos e animes

Pokémon - A Série: Sol e Lua (01)

Chico Bon Bon: O Macaquinho Faz-Tudo - 2º temporada (01)

O Clube das Babás (03)

Yu-Gi-Oh - 1º e 2º temporada (08)

2020 - Japão Submerso (09)

Oi Ninja (10)

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca no Espaço (10)

Astro Boy (15)

Larva: Ilhados – O Filme (23)

Dragões - Equipe de Resgate: Os Segredos do Melo-Draco (24)

Transformers: War for Cybertron Trilogy (30)

