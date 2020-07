Palhaços amazonenses participam de Festival de Circo de Taquaruçu

O evento é o maior festival de circo do Norte | Foto: Divulgação

Manaus - A arte da palhaçaria se reinventa de tempos em tempos. Com a pandemia, o Festival de Circo de Taquaruçu manteve acesa a cultura circense no meio virtual: de forma experimental são explorados diversos formatos de apresentação on-line, que serão exibidas entre os dias 1º e 5 de julho, através do Youtube.

O evento é o maior festival de circo do Norte, contando ainda com espetáculos e oficinas de artistas internacionais. Os palhaços amazonenses Karine Magalhães e Klindson Cruz fazem parte dessa programação e os horários das performances serão divulgados através da página oficial do Instagram do Festival de Circo de Taquaruçu.

A programação contará também com um “chapéu virtual’’, maneira em que o público poderá colaborar com doações para os artistas. Todas as performances são livres para todos os públicos.

Pingo: O Mágico

O artista circense Klindson Cruz interpreta o palhaço Pingo, que integra a programação do Festival de Circo. Ele participa pelo segundo ano consecutivo da programação oficial com o número ‘’A Mágica da Bolacha”.

“Toda produção é feita em casa, no meu quarto e com um celular. Durante toda quarentena me reinventei como artista, procurando aprender e colocar em prática as possibilidades que a internet proporciona’’, compartilhou Klindson.

Como artista independente, com o palhaço Pingo, foi possível acessar outros meios de expressão. “Tive toda a dimensão do circo como um todo e a possibilidade de grandes números’’.

E, em período de quarentena, o Festival foi a possibilidade de novas formas de produzir. “Mesmo que seja on-line, é de um grande respiro. Principalmente nesse momento, já que o setor cultural foi o primeiro a parar e será o último a voltar. Tem esse papel de manter a chama de produzir, pensar, refletir sobre o fazer cultural na região Norte e no Brasil nesse ‘novo normal’ que surgiu’’.

Encantado com a arte Circense desde jovem, Klindson descobriu a paixão pela palhaçaria aos 9 anos, quando decidiu que queria ser palhaço. ‘’Foi o meu primeiro contato com um circo, e, vendo os palhaços, decidi que queria ser aquilo quando crescer’’, conta o artista.

Com o tempo, Klindson acabou seguindo carreira em exatas, mas ingressou em 2015 em um curso de teatro para seguir o sonho. ‘’Me graduei em Teatro pela UEA, e foi aí que tive contato com a arte de fato. Com a escrita, prática, teórica e com o núcleo que pesquisa a linguagem do palhaço’’.

No meio do curso, surgiu o palhaço Pingo, através de estudos de linguagem do palhaço, pesquisa de malabares e acrobacia aéreas.

Roda na Praça

Paralelo ao Festival, Klindson participa também do projeto ‘’Roda na Praça’’, ao lado de outros artistas amazonenses em experimentações de números clássicos da palhaçaria.

A palhaça Karine Magalhães é uma das artistas que participam do ‘’Roda na Praça’’, iniciativa que surgiu durante a pandemia. “O objetivo é tornar essa quarentena um pouco mais leve e divertida. Os tempos são difíceis e nossa missão, como artistas, é tentar minimizar as dores e preocupações’’.

O projeto, além de palhaços, reúne também mágicos, dançarinos, malabares e músicos do meio circense.

Trupebacia

No Festival de Circo de Taquaruçu, Karine se apresenta com o número ‘’Trupebacia’’, revelando o drama e a comicidade da palhaça trabalhadora Meio Kilo.

A personagem surgiu durante a graduação em Teatro na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). “Lá eu tive meu primeiro contato com o tecido acrobático. A partir daí, conheci a palhaçaria, e fui conhecendo o mundo circense’’, conta Karine.

Investindo em várias segmentações da arte, Karine segue também em carreira de atriz. Um dos últimos papéis foi na série ‘’Aruanas’’.

‘’Meu papel foi retratando sobre a exploração sexual infantil, e foi um trabalho muito importante e bacana, que contou com vários artistas amazonenses’’, conta Karine.

