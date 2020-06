Artistas amazonenses fazem campanha #SOSJanderManauara

| Foto: Divulgação

Manaus – Internado com um tumor no abdômen, o rapper Jander Manauara sofreu complicações no procedimento cirúrgico, em consequência do alto nível de uma diabete recentemente descoberta, além de ter sido diagnosticado com Covid-19. Para custear o tratamento, o artista recebeu apoio do cenário cultura do Amazonas na campanha #SOSJanderManauara.



Hospitalizado há mais de um mês, Jander passou cinco dias em coma e corre alto risco de ter um AVC. O rapper relatou sobre a internação através das redes sociais, onde recebeu o apoio de outros artistas.

"Estou num processo extremamente doloroso e de uma experiência arrebatadora. Minha glicose está próxima aos 600, um nível altíssimo, e isso quase me custou a vida’’, lamentou.

"A intensidade de todo esse desdobramento me fez renascer no meio de tudo isso, e morrer para muita coisa. De quebra, ainda fui diagnosticado com covid-19, um pacote completo para esses tempos de pandemia na alma, foi por um triz’’.

O motivo para internação inicial foi o tumor, mas outras complicações surgiram. ‘’O tumor estava crescendo e tomando parte da barriga, se estendendo até as costas. Desde a internação, fiquei apagado após a anestesia geral pra retirada do tumor no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, depois fui transferido para o Platão, onde ainda estou em processo de observação e cuidados médicos’’, compartilha Jander.

Após a cirurgia, o mal-estar aumentou. "Entre dores, cicatrizes, ardência, quedas no banheiro, fraqueza, curativos, surtos, furadas e mais furadas de agulha, apagões, antibióticos, soro, muito soro, além de duas semanas sem por uma colher de comida sólida na boca, só alimento pastoso e sem gosto, totalmente apagado, voltei a mim no quinto dia, já num quarto com pacientes em estado gravíssimo de coronavírus, sem nem mesmo entender onde estava e o que significava todos aqueles tubos e gente num estado avançado do vírus’’, relatou o rapper.

‘’Sensação intrigante é assistir na tua frente a morte tomando forma e vindo, todo dia. Infelizmente perdi alguns companheiros que dividiram o quarto comigo, uma experiência que guardarei no coração como reflexão todos os meus dias’’, finalizou.

#SOSJanderManauara

A batalha contra as doenças e as complicações cirúrgicas repercutiram e vários artistas manauaras se unirem para fornecer os cuidados médicos necessários para Jander.

A campanha #SOSJanderManauara cresceu e diversos artistas e empresas de entretenimento de Manaus se juntaram para custear os cuidados necessários para Jander e arrecadar materiais de higiene, cestas básicas e outras doações.

Jander agradeceu a mobilização, o empenho e a sensibilidade com a situação, e enfatizou a situação em que os hospitais se encontram. "Muita gente vem do interior para cá, vi gente morrer por falta de cuidado e por abandono de parente. Às vezes não é nem é por que abandona, mas é que a pessoa não tem condição de pagar uma passagem para a capital. Essas pessoas também precisam de atenção’’.

Além da ajuda ao músico, as doações serão encaminhadas para a ação "Anjos da Saúde", que atua no serviço social com internados vindos do interior do estado para tratamento e moradores de rua e pessoas com outras dificuldades e necessidades no Hospital Platão Araújo.

Para realizar as doações, a campanha disponibilizou pontos de coleta, que podem ser obtidos através do número (92) 99500-9732.

Doações monetárias podem ser transferidas diretamente para o artista Jander Manaura, através de transferência bancária:

Janderley Souza Andrade

CPF: 682405892-00

Banco 260 - Nu Pagamentos S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 1865573-5

