Nova escola de artes é inaugurada por amazonense no RJ

Manaus - Acaba de ser inaugurado um empreendimento com características inovadoras no país, com a proposta de funcionar como escola de capacitação e aperfeiçoamento de artistas dos mais variados segmentos, com gerenciamento de carreiras e foco muito voltado à inserção no mercado de trabalho. Trata-se do In Cena Casa de Artes e Produções, projeto que reúne um grupo de profissionais com expertise nas áreas de produção, artes e comunicação.

O empreendimento, com sede física no Rio de Janeiro, tem abrangência nacional, com oferta de cursos online, o que possibilita a participação de pessoas de todo país, mas também com estrutura para dar suporte aos que queiram sair de suas cidades para fazer os treinamentos presenciais. No momento, por causa da situação de pandemia de Covid-19, a escola começa de forma virtual, já preparando a estrutura física para receber os alunos até o final do ano. O In Cena também atuará com a montagem de espetáculos e produções audiovisuais.

Um dos diferenciais do In Cena é o acolhimento ao artista, dando todo o suporte que necessita para inserção no mercado de trabalho e network para crescimento profissional. Outro diferencial são os professores, profissionais de referência no mercado e que estarão à frente dos cursos, workshops, oficinas e práticas de montagem.

Os primeiros cursos foram lançados esta semana e trazem dois profissionais de peso: Victor Maia, que é responsável pelas coreografias do programa Caldeirão do Huck, e de vários espetáculos de sucesso, como “60! Doc musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”; e a bailarina e coreógrafa Clara da Costa, graduada em Major Performance na SEAD – Academia de Dança Experimental de Salzburg, na Áustria.

Victor Maia vai ministrar o curso “Encarando uma Audição”, que começa no dia 28 de julho. Será todas as terças e quintas, pela plataforma zoom, encerrando em 20 de agosto. As inscrições já podem ser feitas pelo email [email protected] ou no número (21) 97124-1001. Clara da Costa estará à frente do workshop de dança “O Corpo Único”, agendado para o período de 05 a 07 de agosto.

Empreendedorismo

O In Cena Casa de Artes e Produções reúne um time de profissionais com expertise em vários segmentos, tendo à frente, na coordenação das atividades, jovens empreendedores, que sabem dos desafios a serem enfrentados e que demonstram garra e disposição para apresentar um novo olhar sobre a área de formação profissional. Dentre os diretores, está a cantora e atriz Marcella Bártholo (ex-The Voice Kids e destaque recente em vários espetáculos no Rio de Janeiro, como “Brilha La Luna”, “Fame”, “Peter Pan”, “Cartas para Gonzaguinha”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”), a relações públicas e especialista em eventos culturais Anne Cantanhede, o publicitário Yan Bártholo e o ator Pedro Campêlo.

Marcella Bártholo conta que o projeto nasceu do desejo de querer contribuir com a formação e aperfeiçoamento dos artistas e da experiência que ela própria vivenciou e problemas que enfrentou ao sair do Amazonas para buscar formação em teatro musical no Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Marcella ressalta que a equipe do In Cena é formada por profissionais que sentiram, no dia a dia, a necessidade de um atendimento mais diferenciado aos artistas brasileiros, de forma a ajudá-los nessa preparação e inserção no mercado de trabalho. “Estamos selecionando grandes especialistas de várias áreas, porque a intenção é oferecer aos alunos uma formação completa e baseada na prática. Mais do que participar de um curso, queremos que as pessoas levem os ensinamentos para a própria carreira. É um projeto desafiador e ao mesmo tempo apaixonante”, afirmou.

Também faz parte da equipe de diretores do In Cena Anne Cantanhede, que é formada em Relações Públicas e possui experiência na área de planejamento e organização de eventos. Anne trabalhou em empresa pública por sete anos, na área de comunicação, marketing e eventos e, desde 2018, está na iniciativa privada, atuando com produções artísticas e culturais.

A equipe do In Cena também conta com a participação do publicitário Yan Bártholo, que atualmente vive na Cidade do México, onde atua como redator senior na agência VMLY&R. Yan possui cursos na Miami ad School do Rio de Janeiro, onde morou por três anos, e na School of Visual Arts de Nova York. Completa a equipe que está à frente do In Cena o ator Pedro Campêlo. Em 2006, ele participou do curta metragem “Raiz dos Males”, contracenando com Chico Díaz, e cujo resultado lhe garantiu o prêmio de melhor ator no Festival do Maranhão. Campêlo também fez parte da produção e do elenco de diversas montagens artísticas exibidas em Manaus, no Amazonas, onde residia antes de se instalar no Rio de Janeiro.

Cursos

O primeiro curso do In Cena, “Encarando uma Audição”, com o ator e coreógrafo Victor Maia, terá carga horária de 16 horas e será realizado das 18h às 20h. Victor é contratado da rede Globo há oito anos. Além das coreografias do programa Caldeirão do Huck, ele também já atuou nas produções dos programas Se Joga, Big Brother Brasil e Criança Esperança.

Pela participação em “60! Doc musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”, ele recebeu indicações como melhor coreógrafo, nas principais premiações do segmento no Brasil. Victor aguarda o lançamento do seu primeiro longa metragem, “Quem Vai Ficar com Mário”, produzido pela Paris Filmes. No filme, ele atua ao lado de Nany People e Nando Brandão, além de dirigir os números musicais da produção.

Para Victor é um grande prazer poder fazer parte desse projeto que é o In Cena. “Os artistas estão ganhando um espaço incrível para aprendizagem e troca de experiências”, disse. O coreógrafo explica que, para o primeiro curso, a ideia é trabalhar formas de preparação para as audições, através de atividades práticas. Além do conteúdo teórico, os participantes vão receber uma série de dicas de exercícios de preparação para audições de dança, canto e atuação. “A audição é sempre um momento muito temido na vida do artista, porque mexe com a estabilidade emocional. As pessoas estão colocando o seu trabalho à prova e precisam mostrar que são capazes, para quem está selecionando o elenco. Nesse curso, a ideia é desmistificar esse momento das audições e torná-lo mais prazeroso para o artista”, adianta.

O próximo curso será o workshop de dança “O Corpo Único”, com a bailarina e coreógrafa Clara da Costa. Graduada em Major Performance na SEAD, na Áustria, Clara estudou também na Tisch School of the Arts, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já ministrou workshop para o Cirque de Soleil e participou de projetos e performances com coreógrafos internacionais. Ela explica que o workshop tem como proposta realizar uma imersão na experiência do mover brincante. A ideia é que o participante entre em contato com o seu corpo e redescubra suas potências físicas e mentais. “Será um workshop totalmente prático, com ênfase na tridimensionalidade corporal, tônus, mobilidade articular, eixo de gravidade, peso do próprio corpo, resistência, uso do espaço e performatividade”, detalhou.

*Com informações da Assessoria

