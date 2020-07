Casarão de Ideias abre inscrições para o XI Festival Mova-se de Dança

As inscrições para o festival já encontram-se abertas e seguem a até o próximo dia 24 de julho | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro Cultural Casarão de Idéias e a Cia. Teatral de Idéias abrem processo seletivo para os espetáculos que comporão a programação do XI Mova-se: Solos, Duos e Trios 2020, que acontecerá em Manaus, nos dias 27 e 29 de novembro, em diversos espaços públicos.

O Festival Mova-se: Solos, Duos e Trios objetiva em sua programação a exibição de espetáculos de dança e outras linguagens artísticas, como teatro e circo, que tenham o corpo como objeto de pesquisa e promovam intercâmbio e difusão da produção artística.

Além do formato presencial, a grande novidade para esta edição serão as apresentações em plataformas digitais, e para as apresentações ao vivo, os espetáculos deverão atender aos protocolos de cuidados com a saúde pública, preconizados pelos órgãos de saúde.

As inscrições para o festival já encontram-se abertas e seguem a até o próximo dia 24 de julho, para as categoria “Espetáculos” nos formatos: presencial e digital; e as “Intervenções Urbanas, que contenham a proposta de discutir a temática de ocupação dos espaços urbanos, como instalações, performances e outros.

Podem se inscrever grupos, companhias e artistas independentes de todos os estados brasileiros, e também dos países que compõem a Amazônia Legal, como Colômbia, Equador e Peru.

Para esta edição, os países pertencentes ao Programa Iberescena também podem se inscrever, como Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, México, Panamá, Paraguai, Portugal e Uruguai. Eles deverão apresentar propostas apenas as categorias “Espetáculos” e “Intervenções”, que serão objetos de avaliação por parte da comissão de seleção.

Inscrições

Para efetivar as inscrições, os interessados deverão acessar e baixar a ficha de inscrições que estão disponíveis no site www.casaraodeideias.com.br , preencher enviar juntamente com os seguintes materiais: ficha de inscrição com dados de elenco, ficha técnica e censura do espetáculo, currículo do espetáculo e do grupo, dados para contato, fotos e outras especificações que constam no edital.

Outra novidade para o IX Festival Mova-se de Dança, será o envio para a curadoria de espetáculos realizados em plataformas on-line, onde o interessado poderá enviar links para a avaliação espetáculos já postados nas redes mundiais de computadores.

Os espetáculos inscritos serão avaliados pela comissão de seleção do festival no período de 03 a 07 de agosto, de acordo com critérios de avaliação que incluem qualidade técnica e artística, criatividade e originalidade. O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de agosto, no site do Casarão de Idéias: www.casaraodeideias.com.br.

João Fernandes Neto é o diretor geral do Festival Mova-se de Dança, ele explica que o novo formato do evento atenderá todas as normas do novo período que estamos vivendo, devido ao novo Coronavírus. “Vamos realizar um evento seguro para todos. Vamos manter todas as medidas de prevenção, e explorar o formato digital, desde a inscrição até a apresentações no formato digital. O Festival Mova-se de Dança vai fazer um festival diferente e inovador. Sem gerar aglomerações e com todas as medidas de biossegurança”, destacou.

A XI Mova-se Festival: Solos, Duos e Trios foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Fundação Nacional de Arte (Funarte), por meio do Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-Americanas (Programa Iberescena), na categoria Apoio a Festivais. O festival tem o patrocínio do Banco da Amazônia, através da Lei Rouanet.

Serviço:

Inscrições abertas para o Festival Mova-se de Dança

Quando: de 22 de junho a 24 de julho de 2020

Onde: www.casaraodeideias.com.br

Quanto: Gratuito