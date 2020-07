Oscar começa a listar concorrentes a Melhor Filme; veja os primeiros

A cerimônia do Oscar deve ocorrer em 25 de abril | Foto: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas começou a disponibilizar os filmes inscritos para concorrer ao Oscar de Melhor Filme. No momento, os longas listados têm apenas o apoio dos próprios estúdios.

Por enquanto, A Assistente (Bleecker Street), Crip Camp: Revolução pela Inclusão, Destacamento Blood, Você Nem Imagina, Lost Girls: Os Crimes de Long Island (os quatro da Netflix), Never Rarely Sometimes Always (Focus Features), Military Wives (Lionsgate), The King of Staten Island e Trolls 2 (ambos da Universal) são os únicos filmes listados.

Outros grandes estúdios como Sony, Warner, Disney e Paramount ainda não enviaram candidatos.

Em 15 de junho, a Academia anunciou o adiamento da cerimônia do Oscar em 2 meses. Antes marcado para fevereiro, o evento agora acontecerá em 25 de abril.

