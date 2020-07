Edição atualizada de Bibi Ferreira - Uma Vida no Palco

A 1ª edição, de mil exemplares, foi lançada em 2003 | Foto: Divulgação

A nova edição da fotobiografia Bibi Ferreira, uma Vida no Palco atualiza em 20 anos a vida e a carreira de uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Versão ampliada, o livro completa a trajetória de 77 anos de palco de Bibi, incluindo o período compreendido entre 2001 e 2019, ano de sua morte aos 96 anos. A novidade é que o leitor pode comprar a edição física ou ler gratuitamente pela Internet. Serão vendidos apenas 800 exemplares, a R$ 150

A 1ª edição, de mil exemplares, foi lançada em 2003, ainda dentro das comemorações dos 60 anos de carreira da atriz, completos em 2001. Mas não foi comercializada. É uma realização da Raman Entretenimentos, do empresário cultural Nilson Raman, e parte dos recursos vieram através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), sob o patrocínio da Universidade Estácio de Sá. São 289 páginas, foi impressa em papel couchê matte, e traz na capa e sobrecapa fotos de Wilian Aguiar, fotógrafo oficial de Bibi nos últimos 15 anos de sua carreira.

Bibi Ferreira - Uma Vida no Palco

Atendendo à contrapartida social de acessibilidade, proposta pela lei de incentivo, 600 exemplares estão sendo distribuídos, de forma gratuita, para as bibliotecas públicas de várias cidades do País. Esta nova edição ficou pronta no dia 5 de março, mas em função do início do isolamento social os trabalhos de lançamento foram suspensos. A decisão veio agora, pelo fato do aniversário de Bibi que se aproxima, no dia 1 de junho, quando faria 98 anos, dia em que será disponibilizada a versão gratuita oficial na internet. A distribuição nacional esta a cargo da Editora Giostri, do jornalista Alex Giostri, e as vendas são feitas pelo site da editora. Na internet, o endereço para visualização gratuita é: raman.pt/fotobiografia.

Raman, que assina a coordenação editorial, foi amigo, empresário, produtor e mestre de cerimônias dos shows de Bibi por quase três décadas. As entrevistas foram realizadas por Maria Alice Silvério, desde a primeira edição, ao longo de mais de 20 anos. Maria Alice Silvério é produtora e pesquisadora, trabalha na área cultural desde 1965. Trabalhou em eventos importantes como 100 Anos da Avenida Paulista, Sunday Design, Tendências, produziu mais de cinquenta espetáculos teatrais, cerca de trinta projetos editoriais e muitos projetos em outras áreas.

“Pesquisar a carreira de Bibi Ferreira foi uma das tarefas mais árduas e gratificantes da minha vida profissional. Quando Nilson Raman me chamou para participar da fotobiografia de Bibi, ela completava 60 anos nos palcos. O volume de informações era enorme: inúmeros espetáculos, todos os prêmios e troféus mais importantes, uma legião de fãs espalhados por todos os cantos do país, assim como em Portugal e na França, críticas nos mais significativos periódicos, nacionais e estrangeiros", ziz Maria Alice

"As entrevistas com a artista a quem eu idolatrava, a Diva, a Musa, foi a parte mais emocionante do projeto. Fizemos a primeira edição do livro, mostrando a trajetória de ascensão vertiginosa de Bibi até 2003. Naquele momento, eu acreditava que ela, como artista, tivesse chegado ao cume. Mas não", completa.

Os 17 anos subsequentes, os quais pude acompanhar passo a passo, abarcaram novas conquistas, prestígio ainda maior, novos fãs, públicos maiores. Ao terminar a segunda edição, com o saldo de 85 espetáculos como intérprete, 62 como diretora, mais de cem prêmios e homenagens, três grandes shows em Nova Iorque e aplausos calorosos sempre, sempre, veio a constatação da relevância da pesquisa e do registro da vida da artista completa, cujo talento e versatilidade são únicos na nossa história”.

Projeto Editorial

O projeto editorial contempla vários capítulos temáticos – Tudo começou no circo; Procópio, pai e mestre; A estreia com 18 anos; Escândalos, Amores, Interpretações inesquecíveis, Prêmio no Japão e, Transmissão ao vivo do Oscar em 1972, além da lista de suas direções em peças, shows, óperas e discos. No capítulo final, uma Galeria de Personagens, com fotos especialmente escolhidas pela atriz, com os papéis mais marcantes na sua vida.

O miolo abriga textos biográficos, outros em primeira pessoa, reprodução de reportagens e recortes de críticas de jornais e revistas de várias épocas, com destaque para a matéria de página inteira publicada pelo The New York Times, em 2016. Traz depoimentos de Catulo da Paixão Cearense, Austregésilo de Athayde, Paschoal Carlos Magno e Sábado Magaldi, entre outros ilustres. Tem espaço, ainda para passagens sobre seus casamentos, a filha, os netos, sua fiel escudeira, a camareira Neide, que cuidava da Bibi em casa desde 1982, e a produtora executiva Cleusa Amaral, entre outras pessoas importantes no seu dia a dia.

“Além de ser um documento histórico, o livro é um presente, é lindo fisicamente falando. Dá vontade de ter na mesa de centro da sala, para poder folhear sempre. São muitas histórias”, provoca Nilson Raman.

Raman Entretimentos

Nilson Raman, produtor cultural com quase quarenta anos de carreira, é paulista e mora no Rio de Janeiro há 30 anos. Foi empresário e produtor da atriz Bibi Ferreira por 28 anos e sócio da produtora Montenegro e Raman por 26 anos.

Hoje, sua agência responde pela carreira do cantor e compositor Danilo Caymmi; está em turnê com o espetáculo “Viva Caymmi”; responde pela coordenação de produção e turnê do show A Pele do Futuro, com a cantora Gal Costa; e é parceiro da produtora Artes da Viola, do cantor e compositor Paulinho da Viola, na realização de turnês e negócios internacionais.

Com base nas cidades do Rio de Janeiro e Lisboa, além dos projetos desenvolvidos no Brasil, a produtora se dedica à exportação da música brasileira.

Bibi Ferreira - Uma Vida no Palco - 2ª edição atualizada. Rio de Janeiro. Setembro de 2019. Edição de Texto e Produção Editorial – Maria Alice Silvério. Produção executiva – Cleusa Amaral. Pesquisa de fotos e textos – Maria Alice Silvério e Cleusa Amaral . Pesquisa de fotos da 1ª edição – Maria Alice Silvério, Gilson Gomes e Junior Amaro. Consultoria editorial 1ª edição – Edinha Diniz. Preparação de originais e revisão – Furio Lonza. Projeto Gráfico e Editoração – Hannah 23. Tratamento de fotos – Marcos Corrêa (1ª edição), Sandro Bezerra, Viana, Suzane Nahas e Hannah 23 (2ª edição). Desenvolvimento da plataforma/site - Agência Xadrez/ Diego Fernandes. Fotos de sobrecapa e capa – Wilian Aguiar. Coordenação editorial – Nilson Raman. Patrocínio: Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Cultura e Estácio.

Para compra - https://lojavirtual.giostrieditora.com.br/index.php?route=product/product&product_id=11079

Para acesso gratuito à Internet –www.raman.pt/fotobiografia

