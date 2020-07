Confira as lives do início do mês de julho na "Agenda Virtual"

Concerto da Orquestra de Violões do Amazonas na Agenda Virtual | Foto: Michael Dantas (Ovam)

Manaus - A “Agenda Virtual” traz apresentações diversas no inicio do mês de julho. Estão na programação o Concerto da Orquestra de Violões do Amazonas, celebração dos 15 anos da banda, Cabocrioulo, live solidária para o rapper Jander Manauara, entre outra. A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem o objetivo de divulgar atividades realizadas por artistas amazonenses.

Para incluir um evento na agenda, basta fazer o cadastro no cultura.am.gov.br , com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

Toda quarta-feira, a equipe da Secretaria divulga a programação da semana e também faz a divulgação nas redes sociais (@culturadoam) e no aplicativo do órgão (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

Quarta-feira (1º)

19h – Os cantores Victtor Schaefer e Gabriel Tavares se apresentarão na “Live da Nova Geração do Boi-Bumbá”, no programa Gente com Expressão, de Cristina Litaiff.

A transmissão será pelo Facebook (Rádio TV Hit's Brasil Manaus).

20h – A programação do “Cultura Sem Sair de Casa” apresentará “A Espanha no Violão Brasileiro”, da Orquestra de Violões do Amazonas, no Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

O espetáculo aconteceu em 2018, no Teatro Amazonas, sob a regência do maestro Davi Nunes e contou com a participação especial do maestro espanhol Manuel Paz através de uma parceria com a embaixada Espanhola.

Sexta-feira (03)



18h – Breno PraGod, Alexandre, Suziane, Isaías, Pr. Misael, Nany e Dany são as atrações do primeiro dia da “Live Solidária Manaquiri”, que tem o objetivo de arrecadar alimentos para músicos e artistas de Manaquiri.

Transmissão pelo Facebook (Rádio Manaquiri).

21h – A live solidária “Somos um Jander, muitos manauaras” arrecadará doações para o rapper Jander Manauara, que está internado no Hospital Platão Araújo para tratamento de um tumor e também foi diagnosticado com Covid-19.

O show contará com os artistas Denilson Novo, Henn, Vitor Sagaz, Raiz, Nicolas Jr., Milton Cabocrioulo, Clóvis Rodrigues (Tucumanus), Cileno, Tennessee (Johnny Jack Mesclado) e Léo e Cinara (Pacato Plutão).

A transmissão será pelo Instagram (@manauarasemextincao).

21h – O espaço cultural Vila Vagalume apresentará a “Live Discotecagem”, com o artista Marola. Transmissão pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

Sábado (04)

15h – A cantora Criss, nascida em São Paulo e criada em Manaus, apresentará um show especial neste sábado a fim de arrecadar cestas básicas, produtos de higiene e cobertores que serão destinados a pessoas em vulnerabilidade.

Transmissão pelo YouTube (CRISS).

18h – No segundo dia da “Live Solidária Manaquiri”, as atrações serão Norte Nordeste, Geovana Cosarde, Vanderson Lima, Brilha Som, Francisco Vinícius, Carlos Gomes, Tchello Vitoriano, DJ Walber Jr e DJ Leo Pankadão.

Transmissão pelo Facebook (Rádio Manaquiri).

18h – O Palhaço Spaguete apresentará mais uma live com muitas brincadeiras lúdicas, descontração e alegria. Entre as atrações do show estão lançamento de moeda, reprise da pipoca e o fotógrafo maluco. Mais informações pelo número: (92) 99153-8574.

Transmissão pelo Facebook (Spaguete Muniz)

19h – A banda Cabocrioulo celebrará 15 anos de carreira em uma live direto do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato. O show também arrecadará doações para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GAAC). Os dados para contribuição estão nas redes sociais do espaço, e as doações também poderão ser entregues no local (avenida Sete de Setembro, 1.710, Centro), a partir das 17h, no sistema drive-thru.

A transmissão será pelo YouTube (Cabocrioulo Banda).

21h – A live show “Dom aos vivos”, com Andreas Dominique, também fará parte da programação do Vila Vagalume neste fim de semana. Transmissão pelo Facebook e Instagram (@vilavagalume80).

Domingo (05)



22h – Em mais um episódio do “Naka na Rede”, o cantor Marcelo Nakamura receberá Eduardo Branco, no Instagram (@nakaeospiranha).

A proposta do programa é apresentar a cultura do Norte para o mundo e, ao longo de uma hora, conversar sobre temas como a trajetória na música, parcerias, composições no período do isolamento, vida pessoal, curiosidades e planos para a carreira no contexto da pandemia.

