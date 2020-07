Fametro promove Live Fest para celebrar o ritmo da Amazônia

Os apaixonados pelas toadas dos bois azul e vermelho, que este ano não puderam participar do Festival de Parintins devido à pandemia de Covid-19, terão a oportunidade de celebrar a cultura amazonense na Live Fest, que acontece neste domingo (05), com arrecadação de doações para entidades que atendem pessoas em risco social.

O evento online, promovido pelo Centro Universitário Fametro, vai reunir grandes nomes, como o levantador de toadas do boi Caprichoso, David Assayag, e a cantora do Garantido, Márcia Siqueira.

Se o Festival de Parintins tivesse acontecido, neste final de semana já estaria sendo realizada a tradicional festa da vitória, em Manaus. A Live Fest foi pensada justamente para que os apaixonados pelos bumbás possam celebrar, independente de qualquer resultado oficial. Além disso, a programação cultural marca a conclusão do semestre, período atípico em que alunos e professores precisaram enfrentar e superar os desafios impostos pela pandemia.

O evento começa às 15h e será transmitido no canal do youtube da Fametro – https://www.youtube.com/c/Fametro_oficial . Durante a live a instituição estará recebendo, em uma plataforma online, doações para o Lar Batista Janell Doyle e Casa do Idoso São Vicente de Paula.

A programação da Live Fest inicia com os shows do DJ Paulo Soares e do cantor Lorenzo Fortes. As atrações principais serão o levantador de toadas do Caprichoso, David Assayag, e a cantora do Garantido, Márcia Siqueira. A sinhazinha do Caprichoso, Valentina Cid, e o pajé do Garantido, Adriano Paketá, farão uma participação especial no evento.

