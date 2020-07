Aprenda fazer um delicioso escondidinho de carne moída

O escondidinho é um verdadeiro sucesso na cozinha | Foto: Divulgação

Está de quarentena e decidindo se aventurar na cozinha? Aprenda a fazer um delicioso escondidinho de carne, que é rápido e prático. Com ingredientes fáceis de encontrar é a pedida certa para qualquer almoço.

O recheio da receita tem bacon, pimenta, alho, tomate, cheiro verde, sal e azeitona. Ou seja, um verdadeiro sucesso na cozinha. Confira o passo a passo!

Ingredientes - Purê

1 quilo e meio de batata cozida e espremida

1 tablete de carne

1 colher de sopa de margarina

1 caixinha de creme de leite

Ingredientes - Recheio

1 quilo de carne moída

4 tomates picados

2 dentes de alho amassados

200 gramas de bacon picado em cubinhos

100 gramas de azeitona picadinha e cheiro verde a gosto

2 colheres de sopa de óleo

Pimenta e sal a gosto

Ingredientes - Cobertura

200 gramas de queijo muçarela ralada

Modo de Preparo - Escondidinho de Carne Moída

Numa panela, coloque o óleo e refogue a carne até secar toda a água. Adicione a cebola, o alho e o bacon e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o tomate, sal, azeitona, pimenta e o cheiro verde. Refogue por mais 2 minutos.

Em outra panela, coloque a margarina, o caldo de carne e misture a batata já espremida e mexa por 1 minuto. Acrescente o creme de leite e misture.

Em um refratário, espalhe metade do purê de batata, coloque o refogado de carne e cubra com o restante do purê. Em seguida, polvilhe com a muçarela. Leve ao forno para gratinar a 180 graus por 15 minutos. Sirva. Bom apetite!