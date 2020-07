Hêmilly Lira canta o melhor do Boi-Bumbá em Live nesta sexta (3)

| Foto: Divulgação

Os amantes do Boi-Bumbá poderão cantar e relembrar as toadas que marcaram época na Live da cantora Hêmilly Lira. Será uma hora de muita toada nesta sexta-feira (3), a partir das 18h, pelo perfil @bemolonline no Instagram.

"Foi um final de mês de muita emoção para quem tem raízes ou aprendeu a amar o Festival Folclórico de Parintins. Nunca nos deparamos com a realidade de assistir uma apresentação simbólica e com torcidas vazias no Bumbódromo. Por isso, eu preciso cantar minha raiz", diz a artista emocionada.

No repertório da Live, ela promete resgatar as toadas clássicas, antológicas e algumas mais contemporâneas. "Esse momento é muito especial para mim. Comecei no Boi-Bumbá ao fundar As Dessanas em 2006 junto com Herman Marinho. Mas, eu brinco boi com a minha família na Baixa do São José há 32 anos. E ano passado voltei a pensar em shows voltados somente para o nosso folclore", explica Lira.

A cantora amazonense Hêmilly Lira está em todas as redes sociais com o @hemillylira. Mais informações pelo (92) 99493-9646.

