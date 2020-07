Saudades do cinema? sessões em drive-in são exibidas em Manaus

Os filmes serão exibidos no estacionamento da Universidade Nilton Lins | Foto: Divulgação

Manaus – A capital amazonense se prepara para o retorno dos cinemas, mas desta vez, em formato drive-in. Na próxima sexta-feira (10), estreia no estacionamento da Universidade Nilton Lins, o filme ‘’Oblivion’’. No domingo (12), será exibido o filme Madagascar 3, os ingressos serão vendidos apenas on-line, no site Ingresso Fly.

Os filmes serão exibidos no pump drive-in, localizado no Parque das Laranjeiras, avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, e os espectadores devem, obrigatoriamente, ocupar carros.

Filmes

Estrelado por Tom Cruise, o filme Oblivion se passa em 2077, onde Jack Harper é o responsável pela manutenção de equipamentos de segurança em um planeta Terra irreconhecível, destruído por uma raça alienígena.

No filme, o que restou da humanidade vive em uma colônia lunar, para onde Jack irá assim que terminar seu trabalho na Terra. Porém um dia, ele encontra a espaçonave de uma mulher e, ao conhecê-la, tudo o que Jack sabe até então é posto em dúvida, iniciando-se uma jornada em que ele precisará descobrir o que realmente aconteceu no passado.

Para um programa de domingo em família, o filme Madagascar 3 é a pedida perfeita. Acompanhando os animais Alex, Marty, Glória e Melman por uma viagem à Europa, eles passam a ser perseguidos por uma agente de controle de animais. Para despistá-la, eles se juntam a um grupo circense que sonha em se apresentar em Nova York, o lar dos animais.

O drive-ib tem capacidade para 400 carros, e conta também com praça de alimentação e bares, seguindo as normas impostas pelo Governo do Estado do Amazonas.

Os clientes não precisarão desembarcar do veículo para ter atendimento, desde o pedido, pagamento, até entrega dos produtos.

Leia mais:

Preparados? Manaus terá espaço para shows, cinema e teatro em drive-in

Fotógrafo conquista clientes com ensaios em domicílio durante pandemia