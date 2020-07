Covid-19: cinemas de Manaus não reabrem nesta segunda-feira (6)

Algumas salas permanecerão vazias por tempo indeterminado | Foto: Divulgação

Manaus – Mesmo com a autorização para a reabertura dos cinemas no Amazonas, a previsão é que as salas continuem vazias por um período mais extenso. As principais redes de cinema nacionais, como a Centerplex, Cinépolis, Cine Araújo, Cinemark, Kinoplex, Playarte e UCI, que atuam em Manaus, optaram por não reabrir as portas na próxima segunda-feira (6).

Conforme o calendário de Reabertura Gradual do Governo do Estado do Amazonas, os cinemas têm autorização para voltar às atividades no 4° ciclo, ou seja, nesta segunda-feira, mas motivos como a insegurança do público e a escassez de produções cinematográficas levaram à decisão de adiar a abertura.

Manauara Shopping

O grupo Playarte Cinemas informou ao EM TEMPO que a estimativa para retorno no Manauara Shopping é somente final de agosto.

De acordo com a assessoria, a Playarte está em fase final de negociação referente a data de reabertura. Em paralelo, estão sendo estudadas algumas alternativas em parceria com o Manauara Shopping para um cinema "drive-in"

Manauara Shopping poderá ter cinema ''drive-in'' | Foto: Divulgação

"Estamos em conversa com órgãos e distribuidores para que tenhamos um ambiente seguro para nossa retomada e com um calendário de lançamentos definido’’, informou a assessoria.

Na eventual retomada, todos os funcionários serão orientados e treinados, e o cinema contará com uma estrutura especial, tanto de atendimento, equipamentos de segurança para todos os funcionários, e sinalização para atender as normas de vigilância sanitária.

Manaus Plaza Shopping

A previsão para reabertura das salas de cinema Cinépolis do Manaus Plaza Shopping é dia 15 de julho, conforme informações da assessoria.

"Mas nada está confirmado no momento, dependemos dos equipamentos de segurança que estão chegando e do devido treinamento dos funcionários para a reabertura, em prol da segurança tanto dos nossos clientes, quanto dos nossos colaboradores’’, afirmou a assessoria.

Shopping Ponta Negra e Millenium Shopping

| Foto: Divulgação

Para os outros complexos do Cinépolis, na capital amazonense, não se aplica a mesma estimativa.

De acordo com a assessoria dos shoppings Ponta Negra e Millenium, ainda não há data definida, mas a expectativa é que o retorno dos cinemas seja em julho. Ambos atendem à rede Cinépolis.

Amazonas Shopping

As salas de cinema Kinoplex do Amazonas Shopping têm previsão para a reabertura no dia 30 de julho.

A rede de cinemas Kinoplex, no entanto, optou por não se pronunciar sobre a decisão de reabertura e as medidas de segurança que serão adotadas com os funcionários e clientes.

Sumaúma Park Shopping

As salas de cinema do Sumaúma Park Shopping ainda não têm data definida para abrir. De acordo com a UCI Cinemas, a preocupação da rede é com a segurança dos colaboradores e da população.

"No momento 100% das nossas salas em todo o Brasil ainda estão fechadas, apesar das definições para a reabertura. Elas serão reabertas em breve, em datas a definir, após a implementação de todas as medidas cabíveis’’, informou a assessoria.

Shopping Manaus Via Norte

A Cinematográfica Cine Araújo informou que não há previsão para a reabertura nas salas do Shopping Via Norte.

Shopping Studio 5

Cinemark não tem previsão para reabertura | Foto: Divulgação

A rede de cinemas Cinemark preferiu não se pronunciar sobre o assunto no momento, mas informou que o complexo de Manaus não reabrirá por tempo indeterminado.

Shopping Grande Circular

A rede de cinemas Centerplex, com salas no Shopping Grande Circular, não informou sobre a possibilidade de reabertura.

Cinemas alternativos

Além das grandes redes de cinemas, há opções alternativas para quem sente saudades das telonas e do cheiro da pipoca.

Uma delas é o cinema em formato "drive-in’’: O modelo consiste em reunir os espectadores em um local aberto, onde todos os clientes assistem aos filmes no conforto de seus carros.

Drive-in

Cinemas drive-in são a nova aposta em Manaus | Foto: Divulgação

A opção foi adotada pela Pump Manaus e a programação para a primeira semana já foi divulgada. Na sexta-feira (10), às 20h30, o cinema "drive-in’’ estreia com o filme Oblivion, estrelado pelos atores Tom Cruise e Morgan Freeman, e no domingo (12) às 19h45, o filme Madagascar 3 será exibido para toda a família.

O local do "drive-in’’ será no estacionamento da Universidade Nilton Lins, localizado no Parque das Laranjeiras, avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Os ingressos podem devem ser comprados de forma totalmente on-line, através do site ingressofly.com , e variam de R$60 a R$80 reais, com lotação máxima de 4 pessoas por carro.

O cinema conta também com praça de alimentação e bar. Os espectadores não precisarão desembarcar do veículo para ter atendimento, desde o pedido, pagamento, até entrega dos produtos.

Cine Casarão

Cine Casarão seguirá medidas de segurança | Foto: Divulgação

Outra opção é o Cine Casarão no Casarão de Ideias. Localizado na rua Barroso, no Centro Histórico de Manaus, o local também oferece outra experiência em cinema, com filmes alternativos e administração independente e regional.

O protocolo seguido pelo Cine Casarão inclui a obrigatoriedade de máscaras, aferição de temperatura em todos serviços oferecidos e sistema de triangulação de assentos.



Com cadeiras originais de cinemas antigos, além de iluminação, sonorização e tela próprias para cinema, o Cine Casarão reabre na próxima quinta-feira (9), exibindo ‘’Os Olhos de Cabul’’ e os filmes brasileiros ‘’Nóis por Nóis’’ e ‘’Jovens Infelizes’’.

As informações sobre horários e compra de ingressos estarão disponíveis nas redes sociais do Casarão de Ideias e no site www.casaraodeideias.com.br.

