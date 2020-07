Cantora amazonense Kely Guimarães lança single 'Não Abuse Não!'

As gravações aconteceram de forma totalmente remota | Foto: Divulgação

Manaus – O terceiro single da série de lançamentos autorais da cantora amazonense Kely Guimarães no período de pandemia já está disponível nas principais plataformas digitais. ‘’Não Abuse Não!’’ tem participação da produtora Mady, da Fubica Home Studios e questiona atitudes problemáticas em um relacionamento abusivo.

A balada vibrante conta sobre o despertar e consciência de alguém que vivencia uma relação tóxica. ‘’Não Abuse Não!” é uma canção singela e forte que busca representar o ‘sufocamento’ que é estar em um relacionamento tóxico, mas também o despertar dessa pessoa até a conscientização de que é possível ter relações mais saudáveis. Apesar de ser uma balada, o teor da obra é forte’’, contou a artista.

As gravações aconteceram de forma totalmente remota, seguindo o padrão dos outros singles lançados: cada qual em sua casa e os arquivos trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

A música foi composta durante a pesquisa de campo de mestrado da artista Kely Guimarães que defendeu a dissertação “Reflexão sobre o trabalho, vivências e práticas musicais de mulheres compositoras em Manaus a partir de 2000” em março de 2020.

Projeto

A iniciativa de singles produzidos durante a pandemia de covid-19 no Amazonas deve lançar em média treze obras até o final de 2020, que serão lançados em álbum.

O primeiro single foi ‘’Mosaico’’ e teve misturas de bolero com rock e iniciou a narrativa de um relacionamento abusivo. O segundo single focou na situação sanitária e as faces filosóficas do assunto.

A obra deriva de um poema da escritora Lívia Prado, misturando emoções como aflição e esperança, luto e cura no atual contexto social.

