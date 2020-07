Artistas famosos gravam canção para profissionais da saúde

Amazonas- Trinta artistas do Brasil, Portugal e Cabo Verde se reuniram virtualmente para gravar o videoclipe da canção Anjos Secretos, composta por Francis Hime e pelo fadista Jorge Fernando em homenagem aos profissionais da saúde do mundo todo, que estão no front da guerra contra o Covid-19. Com direção de Paulo Mendonça, o clipe foi realizado exclusivamente com registros feitos através dos celulares e reúne Ney Matogrosso, Lenine, Zélia Duncan, Francis Hime, Olivia Hime e Lucinha Lins, os portugueses Ana Moura e Camané e o africano Tito Paris, entre outros grandes nomes.

O lançamento mundial será no YouTube e a renda arrecadada com as visualizações do clipe na internet serão revertidas para a organização Médicos Sem Fronteiras - www.msf.org .

Participações: Lenine, Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Francis Hime, Olivia Hime, Lucinha Lins, Fabia Rebordão, Ana Moura Susana Travassos, Marisa, Liz Luísa Sobral, Lenita Gentil Marco, Rodrigues Jonas, Silva Lopes, Berg David, Cruz João Pina New Max e Demo (Expensive Soul)Camané Colton Benjamin Tito Paris Dino Santiago Lura Dany Silva Jorge Fernando

Músicos

Guitarras portuguesas: André Dias e Bruno ChaveiroPiano: Morta GrigaliünaitèBaixo: José GanchinhoPercussão: Ivo Martins

Narração

Antônio GrassiInês Meneses

Ficha técnica

Música: Francis Hime

Letra: Jorge Fernando Produção

musical: Kapa de Freitas

Engenheiro de som: Henrique Macide

Direção de arte: Monica Martins

Fotos: Paulo Mendonça

Edição, sincronização e finalização: Bernardo Mendonça

Direção: Paulo Mendonça

Produção: Jorge Fernando e Paulo Mendonça

