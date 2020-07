Dj Flakke e Catdealers realizam show 'drive-in' em Manaus

Os ingressos serão vendidos apenas on-line, no site Ingresso Fly | Foto: divulgação

Manaus – O Dj Flakke e o duo de música eletrônica Catdealers realizam um show diferente no próximo sábado (10). A apresentação acontecerá no Pump drive-in, localizado no estacionamento da Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Os ingressos serão vendidos apenas on-line, no site Ingresso Fly.

O drive-in sedia eventos ao ar livre, e os espectadores devem, obrigatoriamente, assistir aos shows em carros. O local tem capacidade para 400 carros e conta também com praça de alimentação e bares, seguindo as normas impostas pelo Governo do Estado do Amazonas.

Os clientes não precisarão desembarcar do veículo para ter atendimento, desde o pedido, pagamento, até entrega dos produtos.

"Vai ser uma experiência diferente, mas com certeza será ótima’’, afirmou o Dj Flakke, convidando o público ao show.

