Cinemas não abrem e Governo do AM adia retorno para setembro

Manaus – A volta dos cinemas em Manaus, prevista no 4° ciclo do Calendário de Retomada Gradual de atividades não essenciais, sofreu alterações após a falta de adesão das principais redes de cinema no Amazonas. Anteriormente autorizados para abrir as portas na última segunda-feira (6), a data foi adiada para 1° de setembro - mudança que inclui, ainda, teatros e circos.

Todas as principais redes de cinema em Manaus, - Centerplex, Cinépolis, Cine Araújo, Cinemark, Kinoplex, Playarte e UCI-, optaram por não retomar as atividades na data anterior, definida em maio para 6 de julho.

A maioria segue sem previsão de retorno, mesmo com as prévias liberações do Governo do Amazonas. Procuradas pelo EM TEMPO , as assessorias afirmaram que o momento ainda é delicado para a reabertura.

''Diante de um quadro de mudanças constantes no Brasil e no mundo, reforçamos nosso compromisso em preservar não apenas nossos clientes e colaboradores, mas também a coletividade de forma mais ampla. A saúde é prioridade'', afirmou a assessoria da UCI Cinemas, que mantém as salas em todas unidades do Brasil fechadas.

Além da situação sanitária no Amazonas, outro fator que desacelera a retomada dos cinemas é a escassez de produções cinematográficas e a lotação máxima de público permitida por sala. Agora, os cinemas só poderão operar com metade dos assentos liberados.

Na plano de reabertura do Estado, permanece também a obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras.

