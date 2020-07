Projeto Seus Males Espanta une arte e esperança contra negatividade

Manaus - Com o objetivo de despertar sentimentos e estratégias para afastar o mal e colher a positividade, além de ser uma forma de demonstrar gratidão a todas as pessoas que a ajudaram em um momento muito difícil, a professora de pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Landa Camargo, fundou em 2018 o projeto Seus Males Espanta.

O projeto, que faz uso da arte para resgatar o processo de humanização das pessoas, foi criado em parceria com a filha de Landa, Renata Camargo, estudante de Design em animação, que é quem faz as artes. Quando estavam em Portugal, em 2019, Renata adoeceu gravemente por uma comorbidade de sintomas de transtornos mentais e rompeu com a realidade.

“A maioria das pessoas não sabe, mas ela pediu no avião quando estávamos voltando para o Brasil, já bastante doente e apenas quatro meses depois do lançamento do Seus Males Espanta: ‘Mamãe não desiste do projeto!’”, conta Landa.

Depois do pedido, a pedagoga continuou movimentando a ideia. Para ela, a iniciativa era o que dava vida às duas, que sentiam acima de tudo esperança e era esse sentimento que permitiria que elas recomeçassem. Durante o tratamento de Renata, a mãe não se limitou ao uso das medicações, deixando a arte presente no dia a dia delas, além de diversas técnicas para ajudar a controlar os sentimentos e emoções que estavam sentindo em um momento difícil.

Landa conta que no início deste ano, a filha passou a atuar no projeto com a criação das artes. “Em fevereiro, ela me surpreendeu criando com uma sensibilidade fantástica, diversos personagens que representam nossa dual essência humana. Um dos seus sonhos é viver da arte. Mesmo sendo tímida, a partir do progresso e segurança que foi conquistando, ela se desafiou a postar vídeos cantando, dublando, dançando e expondo toda sua criatividade e imaginação”, conta a mãe.

Em maio deste ano foi lançada a loja virtual Seus Males Espanta. A lojinha une a arte de Renata com as técnicas usadas por Landa em seu processo de cura e autoconhecimento e no tratamento da filha, além de mensagens do projeto com foco na educação das sensibilidades e saúde emocional e mental. A esperança de Renata, tão bem percebida por ela, foi o combustível para alimentar seus sonhos.

Com a intenção de expandir o alcance do projeto, três alunos de Landa se uniram à ideia: amigos Thayná Gadelha, responsável pelo comercial e financeiro; Chester Amorim, produtor de arte; e Flor de Liz, quem confecciona os quadros e realiza as entregas dos produtos. Cada um desempenha um papel importante e essencial. Além de Beatriz Maciel, que apresenta o Seus Males Espanta Kids, no Youtube, dando vida aos personagens criados por Renata. Para Landa, o segredo é a sinergia do grupo, que juntos podem transformar seus sonhos em realidade.

“Na loja vocês poderão conhecer os produtos que são únicos e carregados de emoção, já que traduzem a percepção da Renata sobre os sentimentos, as emoções e as estratégias que usamos para que pudéssemos espantar o mal. Os produtos refletem de forma lúdica os sentimentos e emoções positivas e negativas que fazem parte da nossa experiência humana, pois só conseguimos ser saudáveis emocionalmente quando educamos nossas sensibilidades, potencializando o melhor de nós”, explica a pedagoga.

Seus Males Espanta é uma corrente do bem para fazer frente ao efeito dominó do mal que distancia todos de quem verdadeiramente são: espíritos de luz, mas esquecem disso. Landa conta: “Faço uso do pensamento de Rubem Alves: criança deve ser o fim aonde todo adulto deve chegar”.

