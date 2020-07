Eventos em drive-in no AM se tornam opção de lazer na pandemia

Manaus – A rotina das pessoas mudou com a pandemia do novo coronavírus e trouxe novas opções de entretenimento seguro durante a crise sanitária do país. Uma das opções foram os eventos em drive-in que conquistaram muitas pessoas nos fins de semana americano em 1930 e se tornaram a alternativa para quem busca entretenimento sem sair do carro durante em tempos da Covid-19.

Nos Estados Unidos, a exibição de filmes em drive-in se manteve ativa entre 1930 e 1970 quando os casais tinham poucas opções de entretenimento privado. Eles se reuniam dentro do carro nas noites estreladas de fim de semana e assistiam o novo longa-metragem do momento. Os cinemas nesse formato acabaram marcando a época e entrou para o entretenimento cultural do país. Atualmente os serviços em drive-in vem tomando espaço na capital amazonenses devido as medidas de isolamento impostas pela crise sanitária enfrentada no Amazonas.

A primeira produtora de eventos que promete trazer os eventos em drive-in para Manaus é a empresa “PUMP Manaus”. Ela vai oferecer eventos em diversos segmentos para diversos públicos. Os primeiros eventos devem acontecer entre os dias 10 e 12 de junho, começando pela exibição de filmes e seguidos de shows de música eletrônica e sessões religiosas.

Segundo o proprietário, a produtora de eventos Bernard Teixeira, a iniciativa é uma forma de movimentar os serviços de entretenimento e oferecer novas opções de lazer durante a pandemia.

“A indústria do entretenimento está parada nesse período e isso trouxe grandes prejuízos. Quando o Estado permitiu que os eventos em drive-in fossem realizados na capital nós decidimos investir. Foi uma explosão, muitas pessoas se interessaram e nós esperamos um número significativo do público nos eventos”, destacou Teixeira.

Os eventos possuem capacidade de atendimento para 200 veículos e devem ocorrer no estacionamento da Universidade Nilton Lins. De acordo com o proprietário, os veículos terão aproximadamente dois metros de distância e os pedidos para alimentação serão feitos pelo aplicativo disponibilizado no dia dos eventos.

“As pessoas só poderão sair dos carros com destino ao banheiro, que estarão equipados com toda a segurança. Teremos também uma campanha que incentiva os motoristas a não consumirem bebidas alcoólicas para evitar acidentes, a venda aos motoristas será proibida”, alertou Teixeira.

Cinema drive-in

As sessões do "La Vaca Negra" foi marca pela exibição de filmes argentinos | Foto: Divulgação

Os cinemas em drive-in são os responsáveis por atrair diversos cinéfilos as exibições, essa alternativa já foi realizada duas vezes na capital amazonense no restaurante argentino “La Vaca Negra”. O proprietário, Robin Rodrigues destacou que os eventos foram destinados somente aos amigos e clientes próximos e com a aceitação do público outros eventos passaram a ser uma opção ao restaurante.

“Começamos com eventos testes para entender nossa logística e capacidade neste momento, os eventos foram gratuitos e tivemos uma aceitação significativa. Ainda estamos analisando a possibilidade de realizar eventos abertos ao público que somem com os serviços oferecidos pelo restaurante”, contou.

Durantes os eventos, os cardápios são enviados virtualmente ao cliente que tem acesso ao menu exclusivo destinado a data. As sessões também seguem a temática do restaurante, com a exibição de filmes argentinos.

Com o retorno dos drives-in, os fãs do universo cinematográfico aceitaram bem a alternativa de lazer. Para o cirurgião-dentista, Guilherme Moreira o entretenimento é uma opção para conhecer novas alternativas de lazer.

“Nunca tinha ido em eventos desse formato. É muito divertido, pelo momento que estamos vivenciando é interessante, não vivenciamos essa cultura antes, é bem legal participar de algo novo”, afirmou.

Moreira ressaltou ainda que a opção é uma das mais seguras para o momento, enquanto as demais formas de lazer ainda não são recomendadas devido as aglomerações.

Apesar do momento não superar o prazer de estar nas grandes salas de cinema, a publicitária Rebecah Souza, afirmou que a novidade deve ser experimentada ao menos uma vez.

“Era algo que até então eu só tinha visto em filmes, foi bem legal e interessante, é bem diferente. Assistir filme e ser atendido dentro de carro, é bem legal. Você consegue curtir a experiência e caso seja necessário sair do carro, não atrapalha os demais", contou.

Cultos drive-in

Culto drive-in da Chama Church | Foto: Divulgação

A opção também foi destinada aos templos religiosos durante o período de suspensão das atividades. A igreja Chama Church realizou cultos em drive-in durante os meses de março e abril no campo de futebol do Núcleo 5 da Cidade Nova por cinco domingos consecutivos. O pastor, presidente e fundador da igreja, Richard Mattos afirmou que a necessidade surgiu após os fiéis estarem com a fé balada com os efeitos da pandemia.

"O retorno foi melhor do que o esperado. Houve um bom engajamento dos fiéis da igreja, pessoas tiveram sua fé fortalecida e uma volta a interação social em nossa comunidade ainda que de dentro dos veículos”, contou.

A alternativa beneficiou os fiéis que estavam com a fé abalada durante a pandemia | Foto: Divulgação

Os cultos tinham participação de aproximadamente 70 carros, com média de quatro pessoas por veículos. E com o decorrer das programações religiosas o público variou de 250 até 400 participantes.

