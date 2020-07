'O Menor Festival de Ópera do Mundo' inicia nesta segunda-feira (13)

A iniciativa faz parte do projeto de extensão “Ópera Studio”, da Universidade do Estado do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Produzido totalmente em ambiente virtual, “O Menor Festival de Ópera” inicia na próxima segunda-feira (13), em uma série de espetáculos com artistas de todo Brasil. A iniciativa faz parte do projeto de extensão “Ópera Studio”, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e poderá ser acessada pela conta @opera.studio.am, no Instagram, às 20h (horário de Manaus).

Além das apresentações, a programação, que segue até a quinta-feira (16), conta com um workshop e rodas de conversa. De acordo com a coordenadora do “Ópera Studio”, Duany Parpinelli, a iniciativa de realizar o festival on-line surge da necessidade de adaptação aos meios de interação virtual no período da pandemia do Covid-19.

“Estamos adequando nosso projeto de extensão a esta nova realidade. Trata-se de um momento de reinvenção do processo de formação e produção de ópera em Manaus, com ações que abrangerão participantes do projeto, artistas e professores de todo o país”, informou.

A programação conta com um workshop ministrado por Bárbara Penido, mestra em canto pela Universidade de Montreál (Canadá). No terceiro dia de programação (15), ela pretende estimular os participantes por meio do Método Feldenkrais, para refinar a propriocepção para o exercício consciente, saudável e eficiente da fonação em sua aplicação artística.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário , até atingir o limite de 20 pessoas.

Reunindo de ponta a ponta

Apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UEA (Proex/UEA), Casarão de Ideias e o coletivo Potência das Artes do Norte (PAN), o festival tem caráter nacional, como fala o diretor musical Fabiano Cardoso.

“O nosso país já estava carente de iniciativas no campo operístico. Aqui no Amazonas não tivemos o Festival Amazonas de Ópera (FAO) e percebemos a falta que fez. O convite à profissionais com atividades internacionais, dá credibilidade e um lastro de experiência ao evento”, afirmou.

Também compõem a programação o tenor goiano Adriano Pinheiro, o professor de canto e coral da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Luciano Simões, o coralista manauara Luiz Lopes e o ator, diretor e produtor baseado em Manaus, Francis Madson. Além destes, o festival contará com participação dos paulistas Felipe Venâncio, também ator, diretor e produtor, e Richard Bauer, um dos principais nomes brasileiros da lírica atual.

Confira abaixo a programação:

1º Dia – 13 de julho de 2020

Às 20h (Horário de Manaus) - Ação Virtual: Live no Instagram pelo perfil @opera.studio.am

Bate Papo “Práticas e Resultados em Projetos de Ópera Studio” com Fabiano Cardoso e Adriano Pinheiro

Às 21h (Horário de Manaus) – Apresentações de Abertura: Plataforma Zoom

Link disponível 30 minutos antes pelo perfil @opera.studio.am no Instagram

2º Dia – 14 de julho de 2020

Às 20h (Horário de Manaus) – Ação Virtual: Live no Instagram pelo perfil @opera.studio.am

Bate Papo “Direção e Atuação em Projetos de Ópera Studio” com Francis Madson e Felipe Venâncio

3º Dia – 15 de julho de 2020

Às 16h (Horário de Manaus) – Workshop com Bárbara Penido pelo Google Meet

Inscrição prévia pelo link até atingir 20 inscritos

Às 20h (Horário de Manaus) - Ação Virtual: Live no Instagram pelo perfil @opera.studio.am

Bate Papo “Formação, Carreira e Mercado de Trabalho” com Luiz Lopes e Richard Bauer

4º Dia – 16 de julho de 2020

Às 16h (Horário de Manaus) – Roda de Conversa “Técnica e Fisiologia da Voz” com Duany Parpinelli e Luciano Simões pelo perfil “Opera Studio AM” no YouTube e Facebook

Às 14h (Horário de Manaus) – Apresentações de Encerramento “Conjuntos de árias das óperas montadas pelo Ópera Studio” no IGTV do @opera.studio.

Com informações da assessoria