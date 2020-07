Edital Natura Musical é confirmado para o segundo semestre de 2020

A Natura Musical já contemplou artistas como a paraense Dona Onete | Foto: Divulgação

O Edital Natura Musical 2020 está confirmado e acontecerá no segundo semestre. A previsão é de que as inscrições sejam abertas entre os meses de julho e agosto, com foco em artistas, bandas e projetos de fomento à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música. O edital receberá projetos em âmbito nacional e seleções regionais para os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará.

Neste momento de tantas restrições no setor cultural, o Edital Natura Musical 2020 está passando por uma revisão de escopos, formatos e processos de seleção para atender de maneiras ainda mais efetiva as novas demandas do mercado da música. Em seu histórico, Natura Musical já patrocinou a gravação de discos, turnês, apoio a casas de cultura, projetos de impacto social e documentação de cenas locais, que tenham como fio condutor a música.

“A cultura é um vetor de transformação e, com a crise gerada pela pandemia causada pelo novo coronavírus, se tornou um grande desafio para todos nós. Por isso, ao olhar o edital deste ano, o contexto de Brasil, o contexto das demandas que estão surgindo neste momento para a indústria cultural e para a economia criativa da música, foi preciso nos provocar e repensar alguns pontos para mantermos a relevância do nosso edital”, explica Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding. “Em breve abriremos as inscrições para um processo de seleção completamente digital”, completa.

Em 2020, o programa Natura Musical completa 15 anos de atuação e impacto positivo no setor cultural. “Acredito que quando a gente tem uma ambição de mudar o mundo, de tornar o mundo mais bonito, temos que saber que essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. Essa mudança vai acontecer numa perspectiva de médio e longo prazo. Então ao olhar a trajetória do Natura Musical é um motivo de orgulho porque materializa o que foi definido há 15 anos”, ressalta Fernanda.

No total, já foram investidos R$ 159 milhões no patrocínio de 467 projetos, impactando diretamente 1,8 milhão de pessoas. Atualmente, o Natura Musical tem 75 projetos ativos de artistas, bandas e fomento à cena além da parceria com festivais e da manutenção da Casa Natura Musical, em São Paulo. Em 2019, para projetos com execução em 2020, foram investidos no Natura Musical aproximadamente R$ 14 milhões – sendo R$ 8 milhões advindos de recursos próprios.

Segundo pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, a cada R$ 1 investido em cultura pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o retorno para a economia gira em torno de R$ 1,59. Se fizermos essa mesma relação para o investimento total de Natura Musical (considerando outras leis de incentivo e verba própria), o impacto total para o mercado da música no Brasil em 2020 é estimado em R$ 22,2 milhões.

Sobre Natura MusicalNatura Musical é a principal plataforma de patrocínio da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 159 milhões no patrocínio de 467 projetos - entre CDs, DVDs, shows, livros, acervos digitais, documentários e projetos de fomento à cena. Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais.

Em 2020, o edital do programa selecionou 41 projetos em todo o Brasil. A plataforma digital do programa leva conteúdo inédito sobre música e comportamento para mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Em São Paulo, a Casa Natura Musical se tornou uma vitrine permanente da música brasileira, com cerca de 120 shows ao longo de 2019.

Durante o período de suspensão de atividades presenciais em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Casa Natura Musical transferiu a sua programação para as redes sociais. Com lives que mesclam música e bate-papos, a Casa Natura Musical rompeu as barreiras geográficas que um palco físico impõe e tem alcançado novos públicos em todo o Brasil e na América Latina.

