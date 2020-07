Sem data definida, cantores e artistas preparam espetáculos em Manaus

Artistas preparam show mesmo sem data definida | Foto: Divulgação

Manaus - A arte foi uma das principais aliadas à população no período de isolamento social, e com planejamentos para a retomada de atividades culturais, ao lado de artistas regionais, o Teatro Manauara se prepara para receber espetáculos e shows no palco inativo desde o início da pandemia no Amazonas.

Os eventos serão apresentados ainda em 2020, mas com data a ser definida, sempre aos sábados, domingos ou feriados.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Manauara no valor de R$10. As datas serão divulgadas por meio dos e-mails cadastrados e nas redes sociais do teatro e dos artistas.

Os teatros, conforme definição do 4° Ciclo do Calendário de Retomada Gradual de atividades não essenciais, devem voltar às atividades no dia 1° de setembro, com ocupação máxima de 50% dos assentos.

De Salto Alto

Espetáculo De Salto Alto da Interarte | Foto: Divulgação

O patriarca Geraldo não aceita o namoro da filha Paulinha com Ricardo, e a pandemia é desculpa para afastar o casal. Ao mesmo tempo a mãe Claudia, obcecada com limpeza e higiene, se controla durante o isolamento social para não ficar neurótica.

Outros elementos, como o cuidado de deixar os sapatos fora da casa, higienizar as mãos, uso da máscara e distanciamento são retratados com muito humor no espetáculo De Salto Alto, da Companhia de Teatro Interarte.

A apresentação toma impulso na inserção do momento de pandemia no mundo e os cuidados que são tomados durante esse período, no olhar cômico de Roger Barbosa, diretor do Interarte.

"O espetáculo é uma comédia de costumes, onde o dia a dia de uma família é retratado e a linha de ação são os conflitos. Então inserimos um integrante da família que teve covid-19 e precisou ficar em isolamento como referência do momento’’, afirma Roger.

Os ensaios, até o momento, foram realizados somente de forma on-line, através de vídeo-conferência. ''A experiência de ensaiar no virtual é uma novidade, mas estamos nos adaptando bem'', conta o diretor. Em agosto, os ensaios presenciais devem iniciar seguindo todos os cuidados com a saúde dos atores.

Experiências dos atores e do diretor também foram inseridas no espetáculo, sendo um dos pontos de identificação que trouxe sucesso ao De Salto Alto em outras ocasiões.

''De Salto Alto é um espetáculo do repertório da Interarte desde 2008, com 12 anos de estrada. É um espetáculo constantemente atualizado e poder de comunicação com a plateia é incrível. As pessoas riem muito e no final, sempre somos abordados com frase do tipo 'lá em casa é assim mesmo', 'eu me vi naquela cena'. Essa identificação é o principal motivo do sucesso'', enfatiza.

Shakespeare para o seu Tamanho

Espetáculo Shakespeare para o seu Tamanho da Trilhares | Foto: Divulgação

O espetáculo reproduz as obras de um dos maiores nomes da dramaturgia teatral, William Shakespeare em uma peça infantil. Romeu e Julieta, A Megera Domada, Hamlet e Sonho de Uma Noite de Verão se entrelaçam em uma narrativa descontraída e voltada para a infância.

Repleta de música, elementos cênicos e poesia, o processo do espetáculo tem 2 anos e misturava as obras com a vida do autor William Shakespeare, afirma Rafaela Margarida, Diretora Executiva da Companhia Trilhares, responsável pela apresentação.

"No entanto, decidimos adaptar para espetáculo teatral mesmo, em palco italiano, então a dramaturga Daphine Pompeu reescreveu todo o espetáculo. Tivemos alguns encontros on-line para definir esses pontos", compartilhou a Diretora Executiva.

Os ensaios para a peça teatral devem iniciar em agosto, com a retomada das atividades da Companhia, mas os artistas se mantêm realistas em relação ao trabalho que será feito.

‘‘Entendemos que o público será reduzido, que o processo do espetáculo foi alterado por conta dessa nova realidade, que a parte de interação com a plateia foi alterada e será uma oportunidade de sentir tudo isso, de experimentar e adquirir uma nova experiência’’, revela Rafaela Margarida.

O elenco do espetáculo é composto pelos artistas Thay Lyartes, Matheus Cardoso, Gabriel Soares e Fernanda Seixas Lucas Macedo. O valor dos ingressos será direcionado e divido para ajudar os atores que aguardam a retomada do teatro.

Acústico com Bel Martine, Um Trevo e Duda Raposo

Bel Martine, Duda Raposo e Um Trevo | Foto: Divulgação

Os músicos Bel Martine, Um Trevo e Duda Raposo preparam um show inédito em formato acústico, com o lançamento do EP “Tríade’’ do grupo Um Trevo.

O show trará músicas autorais, releituras de artistas consagrados e muito MPB na voz de artistas de diferentes estilos. No olhar da cantora Bel Martine, a apresentação é uma forma de fomentar o cenário cultural.

"Tivemos que reprogramar e adaptar o método de produção, que em muitos dos casos foi remoto. Com o show, a ideia é retomar esse espaço’’, afirma Bel.

No primeiro show pós-pandemia, a artista demostra a expectativa. "Estou ansiosa para ter essa conexão novamente com as pessoas. Eu vejo esse show como um ato de esperança e afirmação sobre a importância da arte na vida humana”.

E ainda destaca o que o público pode esperar dessa apresentação. “O público vai receber de mim muito amor, esperança e consciência. Aguardo vocês, ansiosa”, finalizou.

Leia mais:

Mesmo sem data definida, artistas manauaras organizam show

Setor de áudiovisual faz campanha para retomada do cinema no Brasil