'Anitta entre amigos': live em prol da Casa Miga acontece sexta (10)

A live solidária acontece nesta sexta-feira (10) | Foto: reprodução

Manaus – Acontece nesta sexta-feira (10), às 19h, a Live solidária "Anitta entre amigos” com apresentações de Andréia Brasil e Davi Xavier. As atrações serão com as performances da Anitta cover, Pabllo Vittar cover, Glória Groove cover e os transformistas Jhemilly D’Castro e Ravenna D’Castro.

Confira as atrações que se apresentarão durante a transmissão | Foto: Divulgação

A transmissão será na página do Facebook "Anitta Impersonator" e também no Youtube no canal "Anitta Cover Manaus".

Serão duas horas de transmissão com performance e música. O projeto também possui causa social para arrecadar fundos para “Casa Miga Acolhimento LGBT+”. As pessoas poderão fazer doações por meio do QR Code apresentado durante a transmissão.

Para quem deseja doar alimentos são perecíveis, a banca da Thata, localizada na rua Simão Bolívar, Praça da Saudade, Centro de Manaus, será ponto de arrecadação de segunda a domingo, até às 17h.

A Live é uma iniciativa do grupo cover da Anitta em Manaus, que vem representando o trabalho da artista desde de 2014, e convidou artistas LGBTS para fazer o evento.

Saiba como doar para a causa | Foto: Divulgação

