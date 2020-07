Globo cessa pagamento de escolas de samba até confirmação de Carnaval

Escolas de samba não receberão pagamento até confirmação do Carnaval | Foto: Divulgação

A Globo suspendeu o pagamento das escolas de samba do Grupo Especial do Rio e São Paulo, referentes a transmissão exclusiva dos desfiles de Carnaval. O motivo seria ainda a incerteza sobre a realização do evento, diante da situação da pandemia mundial do novo coronavírus.

A emissora se manifestou por meio de comunicado “A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de Carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida, neste momento, é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa dessa incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfile de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação”

No ano passado, a Globo fechou um contrato válido por seis anos com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para a compra dos direitos de transmissão dos desfiles das escolas do Grupo Especial.

Além dos desfiles do Rio, a Globo também tem os direitos para a transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo para todo o país (exceto para o Rio de Janeiro) nas noites de sexta-feira e sábado e, para o Rio, os desfiles da Série A.

