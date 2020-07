Shopping de Manaus anuncia estreia de cinema drive-in

Manaus - Com os cinemas fechados há mais de três meses e com previsão de reabertura apenas para setembro, os cinéfilos de plantão já podem comemorar a novidade: o Playarte, em parceria com o Manauara Shopping, realizará sessões de cinema drive-in a partir do próxima sexta-feira (17).

Serão realizadas duas sessões diárias, às 19h e às 22h, às sextas, sábados e domingos, no estacionamento G8 do shopping. A alternativa tem previsão de duração de um mês, até o dia 16 de agosto. A lotação será de 60 carros de passeio e não será permitida a entrada de motocicletas. Os ingressos, vendidos on-line por meio da plataforma Sympla, custarão R$ 50 (meia) e R$100 (inteira), por veículo e com capacidade de até quatro pessoas, já incluso o ticket de estacionamento.

“Nosso objetivo com o projeto do cine drive-in foi dar uma alternativa viável e confortável aos clientes do Manauara Shopping, onde eles podem estacionar seus veículos em um local com muito espaço, em frente a uma tela enorme e assistir a filmes sem sair do carro com sua família”, explicou o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti.

Seguindo as normas de segurança sanitária, os carros deverão estar com distância mínima de dois metros e os consumidores não estarão autorizados a sair deles, salvo para a utilização dos banheiros. Para deixar a experiência ainda mais completa, os doces, pipocas e bebidas também serão vendidos pela Playarte, com o diferencial do sistema de vendas ser por meio de QR Code: o público poderá acessar o cardápio com pagamento remoto. Não será realizada a manipulação de alimentos no estacionamento, os pedidos virão prontos e os funcionários, com máscaras e viseiras, entregarão no carro.

A tela de cinema terá dimensões de 12x7 metros com sistema de som sendo transmitido por uma frequência de rádio, que será informada aos consumidores quando chegarem no local. A programação dos filmes ainda será selecionada e divulgada pela Playarte.

Para o professor de jornalismo e audiovisual da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Antônio José, Costa, a ideia é uma boa alternativa para movimentar o setor que estava parado, mas não deve ser algo permanente até mesmo pelos custos que devem ser maiores. “É uma saída pra crise, na hora que puder voltar tudo a tendência é acabar. É muito mais cômodo, tranquilo e seguro estar em um espaço fechado. E até para manter uma sala de cinema deve ser mais em conta”, disse.

Pandemia ressuscitou os cinemas drive-in

A exibição de filmes em espaços abertos para espectadores motorizados surgiu nos EUA em 1933, na cidade de Camden, em Nova Jérsei. A invenção do primeiro cinema nesses moldes, originalmente chamado de Park-In Theater, é atribuída a Richard Hollingshead (1900-1975), então gerente de vendas da empresa de autopeças de seu pai.

A invenção teria sido inspirada por reclamações de sua mãe, que não se sentia confortável nas poltronas de cinema convencionais. Hollingshead começou a realizar testes na garagem de casa com técnicas de projeção e som que tornassem possível a realização de sessões ao ar livre, em que espectadores pudessem assistir a filmes de dentro de seus veículos.

Ele chegou a patentear o conceito em 1933, e fundou a empresa Park-In Theaters, Inc., que anunciava a ideia como fonte de diversão para toda a família. Mas foi no pós-guerra, após a patente de Hollingshead ser revogada em 1949, que os cinemas drive-in alcançaram seu auge nos EUA.

Em Manaus o primeiro cinema drive-in ocorreu em 1975, intitulado o Auto-Cine Marrocos. Localizado na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, na Zona Centro-Oeste da cidade, o espaço teve como filme de abertura “Contrato em Marselha”, de Robert Parrish.

