Mulher Maravilha vai ganhar um filme derivado focado nas Amazonas

As amazonas de Themyscira vão ganhar um filme derivado da Mulher Maravilha. Devido ao grande sucesso da primeira aventura da princesa guerreira e de sua sequência ser um dos filmes mais aguardado de 2020, que está sendo adiado por causa do covid-19, a diretora Patty Jenkins confirmou em seu twitter que os produtores vão desenvolver um filme derivado.

Há boatos que o filme derivado se passe antes do terceiro filme da mulher maravilha. Mulher Maravilha 1984 expandirá a história da ilha das guerreiras já que foi mostrado em seu trailer partes do que seria as olimpíadas da Amazonas.

Esse é o segundo filme da DC a ter uma história derivada confirmada. O primeiro é o Fosso focado nas criaturas do universo do Aquaman.

As Amazonas

São excelentes guerreiras criadas pelos deuses do Olimpo para proteger a raça humana. Elas moram em Themyscira, também conhecida como ilha paraíso, onde a Mulher Maravilha foi criada e treinada. Já apareceram em Mulher Maravilha, Liga da Justiça e vão aparecer em Mulher Maravilha 1984, com previsão de estrear em 12 de agosto desse ano.

