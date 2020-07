Aos 18 anos, Duda Raposo é promessa na música amazonense

Próximos projetos envolvem novo álbum e singles | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora amazonense Duda Raposa, 18, é uma das vozes em ascensão no cenário musical do Amazonas. Apesar da pouca idade, a artista mostra profissionalismo e chama atenção com o som intimista.

A conexão com a música sempre existiu na vida de Duda Raposo. Os pais da cantora sempre a incentivaram a ouvir todos os gêneros e entender que a arte é um mundo de possibilidades, estilos e histórias.

“Aqui somos ricos em todos os quesitos, inclusive em arte, mesmo que seja muito desvalorizada se compararmos com outros lugares do país. Queremos dar voz e alavancar o cenário local’’





O talento da artista se revelou desde os 6 anos de idade. Na juventude, Duda Raposo investiu na música apenas por diversão.

‘‘Comecei postando vídeos cantando na internet e recebi muito apoio desde o início. O tempo foi passando e as pessoas se interessavam mais pela minha voz, que até então era apenas um hobby’’, relembrou a cantora.

Aos 15 anos, a artista iniciou aulas de preparação vocal, e conta que foram essenciais na construção da carreira e no conhecimento da música.

“Lá, tive um entendimento maior não só da voz em si, mas da postura e interpretação em cima do palco’’, afirmou Duda Raposa.

Nas aulas, ela também compartilhou que houve o reconhecimento do propósito no meio musical, com a visão de que cantar era um sonho, para a realidade da profissão.

“Chegou um momento em que eu percebi que a música fazia parte de mim e era algo que de fato eu queria para minha vida. As pessoas que acompanhavam acabaram pedindo essas apresentações e alguns bares passaram a me procurar para fazer show’’, declarou a cantora.

Início da carreira

Participando em eventos, shows e projetos, Duda Raposo iniciou a carreira na música em 2019. Com o lançamento oficial de canções autorais, a artista integrou redes de maior alcance.

“Foi um impacto muito grande, pois, querendo ou não, é uma diferença gritante cantar no meu quarto e em um pub lotado. Foi um choque que não imaginei ser uma realidade tão próxima de mim’’, comentou.

Atualmente, Duda Raposo não limita as composições a apenas um gênero. A cantora ensaia nos mais diversos ritmos, criando bagagem para a música que canta. "Não me classifico pois tento sempre algo novo, minhas músicas têm muita influência de artistas totalmente opostos. Sempre pego referências no rap, pop, MPB e até no sertanejo’’.

Uma das constantes, no entanto, é o estilo acústico. “Seja qual for o estilo que estiver compondo. Além de gostar muito do som do violão, é a minha cara. É o que eu me identifico sempre’’, enfatizou a cantora.

Como inspiração na arte, Duda Raposo busca referência em cantores como Lourena e Vitão. “A trajetória do Vitão também começou na internet e ele vem construindo uma carreira grandiosa. Ambos me motivam a continuar e compor’’.

Próximos projetos

Em parceria com a cantora Bel Martine e com a banda Um Trevo, Duda Raposo planeja um show no pós-pandemia, ainda sem data definida. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Manauara.

Os artistas garantem uma apresentação inovadora com músicas autorais, releituras de cantores consagrados e toda versatilidade da nova MPB.

“A pandemia, além de ser um momento muito delicado, complicou muita coisa para todo mundo. Nós, cantores, dependemos do público para trabalhar. É dele que obtemos as respostas e resultados do que estamos fazendo’’, lamentou Duda.

Dependendo de contato direto, a cantora direcionou o período para outros projetos. Um deles foi o single ‘’Ana’’, lançado durante a pandemia.

‘‘Meu foco agora é em um novo projeto que está previsto para ser lançado no final de julho, com direito a single e videoclipe. Em seguida, darei início às gravações do meu primeiro álbum’’.

Na expectativa de levar o melhor resultado para os fãs, Duda trabalha no projeto ‘’Arco e Rap’’, um dos próximos lançamentos. ‘’Eu e mais três amigos montamos uma Banca Musical na intenção de buscar representatividade para a região Norte’’, finaliza a cantora que busca exaltar a música no Amazonas.

