Naya Rivera, atriz de 'Glee' desaparece durante passeio de barco

A polícia passou horas em busca da atriz, com ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho | Foto: Divulgação

Autoridades policiais informaram que a atriz e cantora Naya Rivera, famosa pela participação na série Glee, está sendo procurada depois de desaparecer durante um passeio de barco em um lago no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (8).

Naya alugou um barco por volta das 13h, e saiu para navegar com o filho de 4 anos. Segundo o xerife do condado de Ventura, Eric Buschow, a atriz chegou a nadar no lago com o menino.

Segundo a autoridade, o filho de Naya disse que ela pulou na água e não voltou ao barco. O menino foi encontrado dormindo no barco sozinho.

A polícia passou horas em busca da atriz, com ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho. A procura foi encerrada por volta das 23h, no horário de Los Angeles.

Buschow informou que mergulhadores continuam nesta quinta (9) a operação de buscas. Apesar de não terem encontrado o corpo, a polícia já trata Naya como vítima de afogamento.

Naya Rivera, de 33 anos, ficou conhecida por interpretar Santana, na série Glee. Sua última postagem nas redes sociais foi terça-feira (7), quando compartilhou uma foto dando um beijo no filho Josey com a legenda 'apenas nós dois'.

Josey é fruto do relacionamento de Naya com Ryan Dorsey. Eles se divorciaram em 2018 e dividem a guarda da criança.

