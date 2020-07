Alaídenegão lança música nova nas plataformas digitais

Canção fará parte do álbum de inéditas em fase de produção | Foto: Divulgação

Manaus - O lançamento do single “Aranha”, da banda Alaídenegão, será nesta sexta-feira (10). A música estará disponível em plataformas digitais como o Instagram, Spotify e Youtube.

"Aranha" fará parte de um álbum com canções inéditas, ainda em fase de produção. No entanto, ela surge previamente para aproximar o grupo amazonense do público neste momento de distanciamento social ocasionado pela pandemia do novo coronavírus.

“A nossa perspectiva é apresentar uma música boa, que pode entrar no hall das queridinhas quando os shows voltarem”, afirma o cantor Davi Escobar. 'Aranha' tem uma pegada mais dançante, com riff característico da banda na música inteira. Testamos em algumas apresentações antes da pandemia e teve uma boa recepção do público, nosso termômetro”.

Composta no Flutuante Cauxi, a letra da canção tem assinatura de Escobar, em parceria com Vicente de Lima, enquanto os arranjos são da Alaídenegão. Já a mixagem é de Rafaela Prestes e a masterização de Igor Ferreira.

"Tudo foi feito em dois dias, letra e arranjos, e gravamos a base em estúdio antes do período de isolamento social, com baixo, bateria e guitarra. Em seguida, enviamos para a Rafaela Prestes, engenheira de som do Rio de Janeiro que trabalha com nomes como Fafá de Belém e Adriana Calcanhoto”, conta o vocalista.

"Outra parceira neste projeto é a Rakel Caminha, uma artista plástica que nós gostamos, também já fez vários trabalhos para banda e que compõe a identidade da música", completou.

Nova safra

Em abril, a Alaídenegão lançou um lyric vídeo da música "Cordeiro". O conteúdo audiovisual está disponível no Instagram do grupo (@alaidenegao) e no canal da Cauxi Produções no YouTube .

"É um recorte do que estamos vivendo, com uma proposta mais politizada, com cunho mais social", comenta Escobar. "Agora, seguimos em planejamento para o segundo semestre, mas, com cautela, porque sabemos que tudo vai voltar em um ritmo diferente", disse.

"Cordeiro" é o quinto trabalho audiovisual da banda que, em 12 anos de carreira, lançou videoclipes das músicas como "A Rabeta", "Piranha/Bebé" e "Pontas do Rio Negro".

Live

A primeira apresentação virtual da banda será no dia 1º de agosto, às 17h, na abertura do Malaba Jam Festival Lives.

No repertório estarão desde os clássicos, até os lançamentos, e o público poderá acompanhar pelo Youtube (/MalabaJamFestival).

