No dia da pizza restaurantes de Manaus dão dicas de sabores

O dia da pizza é comemorado nessa sexta-feira (10) a data foi escolhida devido a um concurso de São paulo para escolher as melhores receitas de mussarelas e margherita em 1985. | Foto: Três Comunicação

Manaus - O dia da pizza é comemorado nessa sexta-feira (10) a data foi escolhida devido a um concurso de São paulo para escolher as melhores receitas de mussarelas e margherita em 1985. Esse prato já e um dos favoritos entre os brasileiros e segundos dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, um milhão de pizzas são consumidas diariamente no país.

Para a celebração desse dia os restaurantes Fiorentina e Torino Massas, do Amazonas Shopping, listaram os sabores mais pedidos.

Na Fiorentina, o sucesso é a pizza Quatro Estações, preparada com molho de tomate, mussarela, presunto e calabresa. Em segundo lugar está a pizza de Calabresa, com molho de tomate, mussarela, calabresa e cebola.

Outra opção bastante popular é a pizza Fiorentina, que leva molho de tomate, muçarela, presunto, bacon, cebola e tomate fresco.

Na Torino Massas está entre os sabores mais pedidos a Portuguesa, preparada com molho de tomate, muçarela, presunto, ovos, cebola e azeitona. Outra pizza muito pedida é a de Filé com parmesão, que leva molho de tomate , muçarela, parmesão, tiras de filé, cebola e orégano.

Também está entre os mais pedidos a pizza Liguria, com molho de tomate, muçarela, atum, tomate picado, provolone e orégano.

Além os restaurantes, os clientes ainda tem a comodidade de poder fazer os pedidos pelo delivery ou agendar para retirar no drive-thru do Amazonas Shopping. O drive-thru do Amazonas Shopping funciona das 10h às 20h, de segunda-feira a domingo.

A retirada das compras está sendo feita no subsolo (antigo VIP), próximo à Smartfit. A lista de lojas que estão atendendo nesse formato pode ser acessada no site www.amazonasshopping.com.br ou nas redes sociais – Instagram @amazonasshopping e Facebook Amazonas Shopping.

