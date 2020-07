'Sensações e sabores literários na quarentena' chega à 6°edição no AM

| Foto: Divulgação

Manaus- O projeto 'Sensações e sabores literários na quarentena' da prefeitura de Manaus terá sua sexta edição com o tema literatura internacional. São encontros literários sobre um determinado assunto e nessa edição terá a participação dos professores convidados Leonardo Feccini (Itália), Suelen Viana (França), Odenildo Sena (Portugal) e Carmen-Cayetana (Espanha) numa roda de conversa que iniciará a partir das 16h e os interessados em participar deverão acessar o link da plataforma do Google Meet https://meet.google.com/oju-fexu-vwv .

Esta ação é realizada em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por intermédio da Gerência de Formação Continuada (GFC), da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Nas outras discussões, foram tratados os temas “Literatura sem fronteiras”, “Das histórias que contamos”, “Ler poesia em tempos de pandemia”, “Música e poesia - recursos significativos no processo do ensino de línguas estrangeiras” e “Literatura Amazônica - do clássico a periferia”.

As idealizadoras dos encontros são as formadoras da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da Semed, Ádria Santos e Hercilaine Oliveira, as quais evidenciam que o intercâmbio de saberes é essencial para a humanização do ser.

Entre todas as transmissões, esse projeto já alcançou picos de mil visualizações pelo Facebook. Uma das participantes da última edição, que contou com a presença dos professores Carlos Antônio Magalhães Guedelha (Ufam), Kenedi Santos Azevedo (Ufam), da discente do curso de Letras da Ufam, Halaise Asaf Gomes Chagas, e do cantor Nicolas Jr., foi a professora Valéria de Oliveira Lima, da escola municipal Professora Antônia Pereira da Silva, no Santa Etelvina, zona Norte. A educadora ministra aulas de língua portuguesa na unidade de ensino ressaltou que o projeto proporcionou uma nova experiência nesse período de pandemia.





