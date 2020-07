Sexta Cultural do Calçada retorna suas apresentações adaptadas

Manaus - O bar e restaurante Calçada Alta retorna nesta sexta-feira (10) a sua programação musical com apresentação do cantor Dinho Rodrigues. O show, que acontece das 18h às 22h faz parte do projeto “Sexta-feira Cultural” do Calçada que agora ganha uma nova rotina implantada pelo “novo normal”.

De acordo com o proprietário do restaurante, Chef Marcos Antônio Silva Calçada Alta todos os cuidados já utilizados durante o período de fechamento e atendimento de delivery foram redobrados e o funcionamento da casa segue obedecendo as regras da utilização das máscaras no ambiente sendo retiradas apenas para o momento do consumo, álcool gel disponível aos clientes, aferição de temperatura e atenção para o número disponível de 50% para funcionamento. “Para essa rotina imprevisível de pós-quarentena será inevitável implantar o ‘novo normal’ na logística movimentada da cozinha, na operação intensa dos salões e, mais ainda, na forma de conviver com o público. Mas estamos prontos para receber nossos clientes com segurança e seguindo todas as recomendações”, explica o empresário.

Para animar a programação, o cantor Dinho Rodrigues irá compor seu repertório com muito MPB, Bossa Nova, Sertanejo e Rock Nacional. Mas o cantor adianta que estará atendendo solicitações dos clientes, de acordo com o gosto musical de cada um. “Farei uma apresentação bem eclética e vamos também interagir com os clientes e aproveitar com toda segurança agradecer pela saúde de todos e por mesmo que aos poucos possamos estar voltando as nossas atividades”, destaca o músico.

O proprietário do espaço também adianta que o local passou por uma grande reforma e irá aproveitar a noite destacar os novos sanduiches de boteco. “Vamos continuar inovando em nossa cozinha para satisfazer os desejos de nossa clientela e manter a qualidade de mais de 30 anos de tradição no centro de Manaus. A ideia é retomar nossos serviços de forma gradativa, com criatividade e segurança e vivendo uma nova realidade”, conclui Marcos.

*Com informações da Assessoria