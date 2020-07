Live solidária dos anos 90 arrecada doações para povos indígenas

A live “Studio 99 - Tropical 90’s” com objetivo de arrecadar cestas básicas para a comunidade Parque das Tribos terá presentação dos DJs Cezar Dantas e Fernando Araújo neste sábado (11) | Foto: Up Comunicação

Manaus- A live “Studio 99 - Tropical 90’s” com objetivo de arrecadar cestas básicas para a comunidade Parque das Tribos terá presentação dos DJs Cezar Dantas e Fernando Araújo neste sábado (11). Realizada pela Cervejaria 99 a transmissão ocorrerá das 21h a meia-noite, no Facebook e YouTube da cervejaria. Onde o público vai poder reviver os hits das baladas de Manaus da década de 1990.

Quem abre a “balada virtual” é o DJ Cezar Dantas, um dos maiores nomes da cena eletrônica no Norte do país, com mais de 30 anos de carreira. Logo depois, é a vez de Fernando Araújo, radialista e DJ que acumula passagens pelas principais casas noturnas da cidade.



Além da diversão para quem está em casa, o evento arrecadará doações em dinheiro e cestas básicas para ajudar os moradores da comunidade indígena Parque das Tribos, no Tarumã, diante do grave contexto da pandemia da Covid-19. No local, vivem aproximadamente 700 famílias de 35 etnias.

As contribuições poderão ser feitas pela plataforma Vakinha ou pelo telefone que será divulgado ao vivo. Mais informações através do telefone: (92) 98454-5520.

