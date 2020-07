Grupo artístico de Manaus inova com teatro Delivery na pandemia

Manaus - Para tentar minimizar os impactos da pandemia na cultura, o grupo artístico Soufflé de Bodó inovou na relação com o público. A companhia criou o Teatro Delivery, uma opção em que se colocam à venda ou aluguel os cenários e personagens de um espetáculo. Quem reserva o material recebe as instruções para fazer 'sair do papel' a história, permitindo que a arte teatral continue a ser realizada mesmo durante a crise gerada pelo novo coronavírus.

"O interessado nos liga e contrata o servido de Teatro Delivery. Entregamos uma caixa com 70 cm X 80 cm contendo um caixa de som, mini data show, 35 bonecos, as varetas e uma lista de informações que ajudará o responsável e a família a brincarem com os bonecos contando a história do espetáculo. O teatro fica duas a quatro horas com o comprador do serviço e, logo depois, a produção entra em contato e buscamos os materiais", conta Francis Madson, autor da companhia.

Ele explica que há duas opções de produtos. A primeira delas é a 'teatro delivery', que você compra, brinca e devolve o micro-teatro. Já a segunda é chamada de 'box soufflé' e permite que você encomende, brinque e fique com a caixa.

Francis diz que a adesão à opção tem sido boa e espera ainda números maiores. Já venderam seis 'box soufflé' e duas de 'teatro delivery', sendo esta última a principal novidade. Embora a ideia pareça diferente, o próprio diretor da companhia de teatro tem experiência com o tema. Isso porque em 2018 ele foi o autor do projeto Ópera Delivery , da Secretaria de Cultura do Estado. As apresentações fizeram parte do Festival Amazonas de Ópera daquele ano.

História da peça

O Teatro Delivery é o da peça 'Vestido Queimado' e conta a história de amizade entre a filha do vento e um senhor que mora sozinho. Gradualmente, com a presença dela, ele vai descobrir a verdadeira fraternidade. A menina também tem sua própria jornada, e a partir de livros que conhecerá, vai viajar pelo mundo por meio de histórias e fantasias.

"O espetáculo Vestido Queimado é uma peça de teatro de papel (toy paper) com 169 bonecos para manipulação. A Soufflé viajou em 2019 por 34 cidades pelo Programa Palco Giratório com esse espetáculo e, além é claro, de ter realizado inúmeras temporadas em Manaus nos Espaços do Ateliê 23 e Casarão de Ideias", afirma o diretor, Francis.

Dificuldades durante a pandemia

O autor da companhia Soufflé conta que seu grupo passou por dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus. A nova realidade fez com que eles se reinventassem para conseguir sobreviver e, ao mesmo tempo, levar arte durante a crise mundial da Covid-19.

"As ações culturais, entre elas, as apresentações de teatro foram canceladas por causa da Covid-19 impactando de sobremaneira a companhia. Por isso, decidimos reorganizar o espetáculo Vestido Queimado em formato "pocket", articulando com a ideia de jogo pedagógico para que a família possa brincar dentro de casa com os bonecos e contar a história do espetáculo durante o tempo que o teatro permanecer na casa", afirma Francis.

Sobre a Soufflé de Bodó

A companhia Soufflé de Bodó é uma união de artistas com experiência na criação, direção e atuação que se juntam a partir de 2013 para realizar espetáculos de teatro que tenham como foco o homem amazônico. E, desde então, realizam espetáculos entre temáticas do homem do Norte e, sempre, dramaturgias autorais.

O grupo atua na cidade de Manaus desde 2013 com o espetáculo de teatro adulto 'Casa de Franciscos, Quem Nasce Antônio é Rei', 'Herói', 'Dragão de Macarapana', 'Curuminzado', 'Mãe - In Loco' Remontagem, 'Vestido Queimado', 'Banho de Cavalo', 'Curta Metragem' e 'Alice Músculo +2'.

Além disso, a Soufflé cria e executa eventos culturais na cidade de Manaus, e consolidou-se com o Jandira Teathrer, espaço de criação próprio no Ramal de Jandira em Iranduba.

"É uma característica da Soufflé de Bodó desenvolver ações de democratização e acesso à ação cultural e, em tempos pandêmicos, o modo delivery é a melhor formato, principalmente, em relação aos espetáculos de papel que surgem na Áustria dentro das casas das famílias burguesas e, gradualmente, vão se popularizando pela França e Inglaterra no século XIX", afirma Francis, autor do grupo.

