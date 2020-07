Comediante Marco Paiva comemora aniversário em show de humor

Na próxima quinta-feira (16), o humorista amazonense Marcos Paiva comemorará 4 anos de carreira e seu aniversário de 39 anos. O local escolhido para celebração será o palco do Red Dog Pub, situado na Rua Rio Içá 1012, Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Marcos Paiva vem, ao longo de 4 anos, fazendo diversos shows de humor, dividindo palco com grandes nomes do cenário nacional, como: Rodrigo Marques, Thiago Ventura, Hulk Pão, Nil Agra e Victor Sarro.

Nas noites de quinta, tem um projeto, que dá oportunidade para pessoas que desejam ingressar no humor. Em seu aniversário, Marcos pretende contar um pouco de como a comédia entrou em sua vida e causos do dia a dia de forma bem humorada.

O público que comparecer na quinta (16/07) no Red Dog Pub, pode esperar uma apresentação de destaque com participação de diversos humoristas atuantes de Manaus. Informações via whatsapp (92) 98169.2469

O restaurante Red Dog Pub dispõe de uma carta vasta de comida e bebida.