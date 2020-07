Terceiro Arraial do Alphabikers movimenta motoqueiros em Iranduba

Motociclistas se reúnem para celebrar o hobby | Foto: Rogério Barros

Iranduba (AM) - O clima de alegria e confraternização tomou conta da 3ª edição do Arraial do Moto Grupo Alphabikers. O evento aconteceu na noite de quinta-feira (9), por volta das 21h, no Restaurante Feijão Verde, localizado no quilômetro 26 da rodovia estadual AM-070, em Iranduba. Motociclistas apaixonados pela prática se uniram para apreciar à queima de fogos e o acendimento da tradicional fogueira de São João.

Conforme Isac Oliveira Drummond, de 55 anos, presidente do Alphabikers, o moto grupo já existe há quatro anos e, atualmente, conta com 47 integrantes. Como hobby, eles se reúnem em dois dias da semana para os "rolês" de motocicleta.

"O grupo surgiu para unir o amor que todos nós temos em comum, que é andar de moto. Mas além disso, somos um grupo familiar e gostamos de confraternizar. Todos são bem vindos e agradeço muito aos que estiveram presentes nessa singela comemoração", disse Oliveira.

Moto grupo de Alphabikers | Foto: Rogério Barros

Isac contou que o amor pela motocicleta surgiu desde quando ele tinha 13 anos. Nessa idade ele adquiriu a primeira "máquina".

"Esse hobby está em nossas vidas e faz que a amizade entre todos se fortaleça. Fazemos manobras, mas existe a fé dentro de nós. Cada dia nosso grupo tem proteção e confiança em Deus. Costumamos fazer viagens para outros estados e sempre andamos com fé", destacou.

Os convidados inicialmente oraram e depois presenciaram uma tradicional queima de fogos, seguida do acendimento da fogueira e de um delicioso jantar com comidas típicas de festas juninas.

"Todos que quiserem se unir a nós serão muito bem vindos. O Alphabikers é uma grande família", concluiu Isac.

Leia mais:

Santos juninos são lembrados por fiéis e marcam comemorações em casa

Centros de convivência em Manaus têm arraiais virtuais