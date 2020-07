Augusta Haus promove cinco horas de ‘live’ beneficente neste sábado

Augusta Haus | Foto: Divulgação

Manaus - A casa noturna Augusta Haus , que está com suas atividades suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, promove neste sábado (11) em seu canal no YouTube - a partir das 20h - a live beneficente ‘Augusta in the Haus’. O objetivo é levar entretenimento aos seus frequentadores e ajudar, por meio de doações, a Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas (Assotram).

De acordo com Leonardo Vasconcelos, um dos sócios da casa, a ideia da live existe desde o início do isolamento social. Porém, o local entrou em uma reforma estrutural para atender de forma mais confortável seus frequentadores no momento da retomada de seus serviços.

“Com isso, boa parte do espaço interno estava ocupado pela obra. Foi então que optamos por usar o espaço que tínhamos disponível e gravar um show. Ou seja, não será ao vivo, mas será um show digital inédito, disponibilizado como live no YouTube”, disse.



A apresentação, que terá cinco horas de duração, será dividida em dois momentos: das 20h às 21h30, os espectadores poderão conferir muito funk e pop. Em seguida, será a vez do house tomar conta da live.

Entre as atrações confirmadas estão os DJs Zambianco (SP), Dominick (PR), Diego Baez (BA), Ewerton S, Neto Brelaz, Louis Santos, Rafa Militão, Charli, Lexie Jenner, Victor Nillo e live show de Nikki Valentine. A apresentação fica a cargo da drag Titia Nicolly.



A noite conta, também, com drag show de Lorhanda D’Castro, Ohana Jenner, Cheddar Meltie, Ariana Paes e Vena Volu; live show de Ramon Ítalo, Evelyn Felix, Rebecca Grana e Beatriz Procópio; dance performance de Grupo Ego, The Impactadas e Hunter Dance Group e participações de Pepê Vlogay, Joyce Gomes, Halessia R, Rebecca Fox e Chloe Vandame.

“A Augusta é uma casa que tem por premissa a diversidade, inclusive na programação. No nosso show digital não podia ser diferente. Vai ter um pouco de tudo. Performances de drag, DJs de diferentes estilos, dança, representatividade e ativismo”, salienta Leonardo Vasconcelos.

Reabertura

E para aqueles que estão ansiosos com a reabertura do local, ele adianta que a casa terá nova estrutura, novos ambientes, novas festas, mas tudo alinhado e obedecendo os protocolos dos órgãos competentes.

“Até o momento, a previsão de retomada do nosso setor é início de setembro. Mas estamos trabalhando para continuar encantando nossos clientes quando esse momento difícil passar. Por hora, vamos ‘matar’ um pouco da saudade por meio do show digital”, finaliza.

