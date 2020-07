Anitta lança clipe de ‘Tócame’ com cenas calientes

| Autor:

A cantora nitta lançou o clipe da música ’Tócame’ em parceria com os cantores Arcangel e De La Ghetto, em cenas para lá de calientes. O clipe caliente mostra a cantora durante ‘pegação’ com o namorado, Gui Araújo, em sua mansão no Rio de Janeiro. '



Esse pe primeiro clipe que Anitta faz com um namorado. "A gente teve que gravar com quem estava aqui em casa, né? Nunca tinha botado namorado em clipe porque vou, termino e está ele lá o namorado no clipe, mas não tinha o que fazer. Peço ajuda e ele sempre faz", disse.

O clipe foi dirigido a distância por Giovanni Bianco. "Ele mandou um cronograma e a gente foi fazendo. É engraçado fazer um clipe só com um drone. Ele fazia um Facetime e gritava, 'beija', 'agora joga o cabelo'".

Em coletiva de imprensa realizada nessa manhã (10), a poderosa explicou que o novo disco não contará com tantas parcerias, por ter uma pegada mais “pessoal”. “Minha ideia era de não ter muitas parcerias não, porque eu misturei muita coisa brasileira, do Rio, da minha vida pessoal.

Por exemplo, quando estava escrevendo uma das músicas, que é minha preferida inclusive, descobri pelo jornal que eu tinha um novo irmão, o Felipe, contou. “A música fala bem sobre minha vida, minha infância em Honório Gurgel e tal. Estava escrevendo quando recebi essas mensagens de que eu tinha um irmão. Aí eu fiquei feliz de um jeito que não consegui mais me concentrar na música, eu chorava, pulava… Foi a primeira vez que falei com ele. Aí os produtores do Stargate, que já fizeram um álbum do Coldplay, falaram: ‘Coloca isso na letra!’ Aí colocamos isso em inglês! As músicas estão bem pessoais, então não sinto muita vontade de colocar outras pessoas cantando comigo, sabe?”, declarou.

Mercado internacional

Sobre ingressar no mercado internacional, a cantora disse não estar muito preocupada. “Coloquei na minha cabeça isso de não ser mais pressionada. Estava com muito medo de ter que dar certo e bombar, mas parei para pensar que tenho 27 anos e já fiz muita coisa incrível. Cantei com a Madonna, com Snoop Dogg, Pharell Williams… Mariah Carey me conhece, meus ídolos conhecem meu trabalho. Então, não estou criando expectativa, mas só tentando fazer algo de que me orgulho. Me orgulho muito do meu álbum! É um sonho”

Por fim, Anitta, claro, falou sobre essa que é a primeira provinha do que vem por aí.