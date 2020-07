Lorenzo Fortes lança videoclipe de cover ‘Tudo no Sigilo’

Manaus- Lorenzo Fortes, cantor manauara , lança um videoclipe cover da música ‘Tudo no Sigilo’ nesta sexta-feira (10). O clipe estará disponível no canal do cantor no YouTube e em outras duas plataformas digitais, Palco MP3 e Sua Música.

O cantor, que vinha lançando videos de coreografias brega funk em seus perfis nas redes sociais, explica que decidiu fazer ‘Tudo no Sigilo’ na pegada do seu repertório. “É um forró, sertanejo mais agitado. Decidi fazer algo que ainda não foi feito. Espero que o público goste que todo mundo possa cantar e dançar com a gente. No clipe, fizemos uma coreografia bem simples pra qualquer pessoa poder curtir comigo, mesmo não sendo dançarino”, conta.

“Apesar de ter sido feito em menos de uma semana, a versão e o clipe foram feitos com muito carinho e muito cuidado. Acompanhei tudo, desde a gravação dos instrumentos até a voz que coloquei”, conta o artista sobre o hit de Vytinho NG e MC Bianca.



Lorenzo Fortes está presente em todas as plataformas digitais e redes sociais com o @lorenzofortes. Mais informações pelos números (92) 99206-6142.

*Com informações da Assessoria

