Jornalista Luiz Bacci dispara: ‘Quem quiser sair comigo, chama no zap'

O jornalista recebeu várias propostas das fãs | Foto: Divulgação

O jornalista e apresentador do programa de televisão Cidade Alerta, Luiz Bacci, movimentou as redes sociais, neste sábado (11), fazendo uma espécie de convite para quem deseja sair com ele. Claro que tudo não passou de uma brincadeira, mas as seguidoras do jornalista comentaram o interesse na proposta.

Uma fã comentou "Deus me livre, mas quem me deras", outra fez uma proposta melhor para o apresentador "Eu acho melhor tu vir na minha casa para tomar um café. Que tal?". Outra insistiu na brincadeira e comentou "Eu quero sair com você, mas você tem que insistir mais um pouco. Eu sou muito difícil", afirmou.

Em horas, a publicação chegou a mais de 900 compartilhamentos e mais de oito mil comentários. O apresentador afirma estar solteiro no auge dos seus 36 anos.

